Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 17 лютого

Насувається потепління: синоптики розповіли, якою сьогодні буде погода в Україні
Сьогодні, 17 лютого, в Україні варто очікувати теплу, подекуди хмарну погоду. Синоптики прогнозують ранню весну та аномально теплу температуру.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
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Прогноз погоди на 17 лютого
Сьогодні варто очікувати подекуди хмарну погоду. Вдень можливий невеликий мокрий сніг, в західних областях мокрий сніг та дощ. Вітер південно-східний з переходом на західний, 5-10 м/с.
У Карпатах, на сході та північному сході країни на дорогах подекуди ожеледиця. Температура на Лівобережжі вночі 5-10° морозу, у східних областях до 14°, вдень 0-5° морозу; на решті території вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 1-6° тепла, в південній частині, Львівській та Волинській областях 3-8° тепла, в Одеській області до 11° тепла.
Погода у Київській області
У столиці очікується хмарна погода. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий мокрий сніг. Вітер західний, 5-10 м/с.
Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 1-6° тепла; у Києві вночі 0-2° морозу, вдень 2-4° тепла.
Прогноз від народного синоптика
За словами Наталії Діденко, мокрий сніг очікується на південному заході, Донеччині та Запоріжжі. Подекуди мокрий сніг пройде в північних областях. Дощ очікується у західному регіоні. У центральних областях, більшості східних та південної частини України — без опадів.
"Температура повітря завтра буде від зими до весни. Вночі на сході очікується 7-12 градусів морозу, на решті території від 2 тепла до 4 морозу. У західних областях і на півдні передбачається +4+9 градусів. -3 градуси, на решті території України очікується 0+3 градуси", — каже Наталія Діденко.
Синоптики попереджають
17-19 лютого, у зв’язку з відлигою та опадами, очікується підйом рівнів води над поточними рівнями, без негативних наслідків:
- на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська області) 0,2-1,2 м;
- на річках басейну Західного Бугу 0,1-0,5 м.
На окремих гірських притоках Дністра відбуватиметься подальше руйнування льодового покриву, місцями льодохід.
Без негативних наслідків. Рівень небезпеки — зелений.
15-16 лютого на пригирловій ділянці Десни (Броварський район, Київської області) внаслідок часткового руйнування льоду рівень води знижуватиметься до 0,1-0,5 м за добу з утриманням затоплення заплави нижче поста Літки. І рівень небезпеки — жовтий.
Нагадаємо, на Україну насувається потепління. Синоптики прогнозують ранню весну та аномально теплу температуру.