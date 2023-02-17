Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 17 лютого

Прогноз погоди на 17 лютого

Сьогодні, 17 лютого, в Україні варто очікувати теплу, подекуди хмарну погоду. Синоптики прогнозують ранню весну та аномально теплу температуру.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Прогноз погоди на 17 лютого

Сьогодні варто очікувати подекуди хмарну погоду. Вдень можливий невеликий мокрий сніг, в західних областях мокрий сніг та дощ. Вітер південно-східний з переходом на західний, 5-10 м/с.

У Карпатах, на сході та північному сході країни на дорогах подекуди ожеледиця. Температура на Лівобережжі вночі 5-10° морозу, у східних областях до 14°, вдень 0-5° морозу; на решті території вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 1-6° тепла, в південній частині, Львівській та Волинській областях 3-8° тепла, в Одеській області до 11° тепла.

Погода у Київській області

У столиці очікується хмарна погода. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий мокрий сніг. Вітер західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 1-6° тепла; у Києві вночі 0-2° морозу, вдень 2-4° тепла.

Прогноз від народного синоптика

За словами Наталії Діденко, мокрий сніг очікується на південному заході, Донеччині та Запоріжжі. Подекуди мокрий сніг пройде в північних областях. Дощ очікується у західному регіоні. У центральних областях, більшості східних та південної частини України — без опадів.

"Температура повітря завтра буде від зими до весни. Вночі на сході очікується 7-12 градусів морозу, на решті території від 2 тепла до 4 морозу. У західних областях і на півдні передбачається +4+9 градусів. -3 градуси, на решті території України очікується 0+3 градуси", — каже Наталія Діденко.

Синоптики попереджають

17-19 лютого, у зв’язку з відлигою та опадами, очікується підйом рівнів води над поточними рівнями, без негативних наслідків:

на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська області) 0,2-1,2 м;

на річках басейну Західного Бугу 0,1-0,5 м.

На окремих гірських притоках Дністра відбуватиметься подальше руйнування льодового покриву, місцями льодохід.

Без негативних наслідків. Рівень небезпеки — зелений.

15-16 лютого на пригирловій ділянці Десни (Броварський район, Київської області) внаслідок часткового руйнування льоду рівень води знижуватиметься до 0,1-0,5 м за добу з утриманням затоплення заплави нижче поста Літки. І рівень небезпеки — жовтий.

Нагадаємо, на Україну насувається потепління. Синоптики прогнозують ранню весну та аномально теплу температуру.