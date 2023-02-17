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Надвигается потепление: синоптики рассказали, какой будет погода в Украине

17 февраля 2023 07:19
vyktoryya-polysan.jpg - Виктория Полисан
Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине 17 февраля
Прогноз погоды на 17 февраля.
vyktoryya-polysan.jpg - Виктория Полисан

Сегодня, 17 февраля, в Украине следует ожидать теплую, иногда облачную погоду. Синоптики прогнозируют раннюю весну и аномально теплую температуру.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Прогноз погоды на 17 февраля.

Сегодня следует ожидать местами облачную погоду. Днем возможен небольшой мокрый снег, в западных областях мокрый снег и дождь. Ветер юго-восточный с переходом на западный, 5-10 м/с.

В Карпатах, на востоке и северо-востоке страны на дорогах местами гололедица. Температура на Левобережье ночью 5-10° мороза, в восточных областях до 14°, днем 0-5° мороза; на остальной территории ночью от 1° до 4° мороза, днем 1-6° тепла, в южной части, Львовской и Волынской областях 3-8° тепла, в Одесской области до 11° тепла.

погода

Погода в Киевской области

В столице ожидается облачная погода. Ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег. Ветер западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 1-6° тепла; в Киеве ночью 0-2° мороза, днем 2-4° тепла.

Прогноз от народного синоптика

По словам Натальи Диденко, мокрый снег ожидается на юго-западе, Донбассе и Запорожье. Временами мокрый снег пройдет в северных областях. Дождь ожидается в западном регионе. В центральных областях, большинстве восточных и южной части Украины без осадков.

"Температура воздуха завтра будет с зимы до весны. Ночью на востоке ожидается 7-12 градусов мороза, на остальной территории от 2 тепла до 4 мороза. В западных областях и на юге предполагается +4+9 градусов. -3 градуса, на остальной территории Украины ожидается 0+3 градуса", — говорит Наталья Диденко.

Синоптики предупреждают

17-19 февраля, в связи с оттепелями и осадками, ожидается подъем уровней воды над текущими уровнями, без негативных последствий:

  • на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) 0,2-1,2 м;
  • на реках бассейна Западного Буга 0,1-0,5м.

На отдельных горных притоках Днестра будет происходить дальнейшее разрушение ледового покрова, местами ледоход.
Без отрицательных последствий. Уровень опасности – зеленый.

15-16 февраля на устьевом участке Десны (Броварской район, Киевской области) в результате частичного разрушения льда уровень воды будет снижаться до 0,1-0,5 м в сутки с содержанием затопления поймы ниже поста Летки. И уровень опасности желтый.

погода

Напомним, на Украину надвигается потепление. Синоптики прогнозируют раннюю весну и аномально теплую температуру.

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