Не 7 січня, а 25 грудня: Зеленський пропонує змінити дату Різдва і ще двох свят

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський запропонував змінити дату святкування Різдва та ще двох свят. Відповідний закон підписали сьогодні, 28 червня.

Про це йдеться у законопроєкті, який Володимир Зеленський вніс до парламенту.

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Відтак, у законопроєкті №9431 пропонують перенести дати таких свят: Різдво з 7 січня на 25 грудня, День української державності з з 28 на 15 липня, День захисників і захисниць України з 14 жовтня на 1 жовтня.

Витяг з закону. Фото: скриншот

Мета зміни дат

У пояснювальній записці йдеться про те, Росія завжди нав'язувала свою власну спадщину. Але навіть в умовах повномасштабного вторгенння важливо відроджувати українську націю та культуру.

"Метою законопроекту є відмова від російської спадщини нав'язування відзначення Різдва Христового 7 січня та встановлення дати святкування Різдва Христового 25 грудня. І, як наслідок, перенесення дат святкування Дня Української Державності (з 28 липня на 15 липня), коли вшановується пам'ять видатного державотворця святого рівноапостольного князя Київського Володимира Великого, та Дня захисників і захисниць України (з 14 жовтня на 1 жовтня), яке пов'язане з українськими військовими традиціями вшанування Дня Покрови Пресвятої Богородиці", — йдеться в записці.

Нагадаємо, Архієрейський Собор ПЦУ 24 травня ухвалив рішення про перехід з 1 вересня на новоюліанський календар.

Додамо, що Українська греко-католицька церква ухвалила рішення про перехід з тієї ж дати на григоріанський календар ще у лютому поточного року.