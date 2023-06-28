Не 7 января, а 25 декабря: Зеленский предлагает сменить дату Рождества и еще двух праздников

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский предложил изменить дату празднования Рождества и еще двух праздников. Соответствующий закон был подписан сегодня, 28 июня.

Об этом говорится в законопроекте, который Владимир Зеленский внес в парламент.

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Следовательно, в законопроекте №9431 предлагают перенести даты таких праздников: Рождество с 7 января на 25 декабря, День украинской государственности с 28 на 15 июля, День защитников и защитниц Украины с 14 октября на 1 октября.

Выписка из закона. Фото: скриншот

Цель изменения дат

В пояснительной записке говорится, что Россия всегда навязывала свое собственное наследие. Но даже в условиях полномасштабного вторжения важно возрождать украинскую нацию и культуру.

"Целью законопроекта является отказ от российского наследия навязывания празднования Рождества Христова 7 января и установление даты празднования Рождества Христова 25 декабря. И, как следствие, перенос дат празднования Дня Украинской Государственности (с 28 июля на 15 июля), когда чествуется память выдающегося государства создателя святого равноапостольного князя Киевского Владимира Великого, и Дня защитников и защитниц Украины (с 14 октября на 1 октября), которое связано с украинскими военными традициями чествования Дня Покрова Пресвятой Богородицы", — говорится в записке.

Напомним, Архиерейский Собор ПЦУ 24 мая принял решение о переходе с 1 сентября на новоюлианский календарь.

Добавим, что Украинская греко-католическая церковь приняла решение о переходе с той же даты на григорианский календарь еще в феврале текущего года.