Спецпроєкт "Герої в тилу": випуск про порятунок тварин

Засновник "Зоопатруль Україна" Дмитро Ревнюк. Фото: Новини.LIVE

В рамках спецпроєкту "Герої в тилу" на ютуб-каналі Новини.LIVE вже сьогодні о 19:00 стартує новий випуск — історія кіношника, який побудував імперію порятунку тварин.

Дмитро Ревнюк до війни 14 років знімав ролики для фармацевтичних компаній і видавав журнал про ветеринарію. Зараз він опікується сотнями тварин, яких з командою врятував від війни, жорстоких власників або байдужих людей. Майже за рік йому вдалося зібрати команду волонтерів, відкрити клініку та притулок.

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Нагадаємо, спецпроєкт Новини.LIVE "Герої в тилу" — про українців, які в тилу завдяки своїй щоденній роботі наближають перемогу. Ми розповідаємо про людей тих професій, які рятують життя українців, не тримаючи зброю в руках.

У першому випуску ми розповіли історію залізничника Дмитра Ярошенка, який зі своєю поїзною бригадою у 2014 здійснив крайній рейс у Крим, а у лютому 2022-го евакуював людей з Києва і вже восени здійснив переможний рейс до Херсона.