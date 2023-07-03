Спецпроект "Герои в тылу": выпуск о спасении животных

Основатель "Зоопатруль Украина" Дмитрий Ревнюк. Фото: Новини.LLIVE

В рамках спецпроекта "Герои в тылу" на ютуб-канале Новини.LIVE уже сегодня в 19:00 стартует новый выпуск — история киношника, построившего империю спасения животных.

До войны 14 лет Дмитрий Ревнюк снимал ролики для фармацевтических компаний и издавал журнал о ветеринарии. Сейчас он занимается сотнями животных, которых с командой спас от войны, жестоких владельцев или равнодушных людей. Почти за год ему удалось собрать команду волонтеров, открыть клинику и приют.

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Напомним, спецпроект Новини.LIVE "Герои в тылу" — об украинцах, которые в тылу благодаря своей ежедневной работе приближают победу. Мы рассказываем о людях профессий, которые спасают жизнь украинцев, не держа оружие в руках.

В первом выпуске мы рассказали историю железнодорожника Дмитрия Ярошенко, который со своей поездной бригадой в 2014 совершил последний рейс в Крым, а в феврале 2022-го эвакуировал людей из Киева и уже осенью совершил победный рейс в Херсон.