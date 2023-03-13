Чи буде мобілізація жінок-медиків обов'язковою — пояснення Міноборони

За власним бажанням нині на фронті перебувають близько 5 тисяч жінок

Станом на сьогодні в Україні немає мобілізації жінок, проте є зміни щодо системи військового обліку. Зокрема вони стосуються жінок, які мають медичну спеціалізацію.

Про це заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

Військовий облік та призов жінок-медиків — що треба знати

За словами Маляр, жінки-медики, лікарки, медсестри та фармацевти мають вставати на військовий облік.

Проте жінки-лікарі, які до цього не стояли на військовому обліку, мають право не ставати на цей облік до 2026 року. Відповідно й обов'язковій мобілізації вони не підлягатимуть до 2026 року.

"До 2026 року навіть для українок, які мають медичну спеціальність єдину, за якою вони можуть підлягати мобілізації, не буде обов'язкової постановки на облік. Інші професії — лише в добровільному порядку", — заявила вона.

Важливо: жінки, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю та не перебували на військовому обліку у відповідних районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (не отримували військово-обліковий документ) до затвердження Постанови №1487 (до 30 грудня 2022), можуть працевлаштовуватися як невійськовозобов’язані до кінця 2026 року.

Заступниця міністра додала, що зміни про спрощення системи призову було заплановано та розроблено Генштабом ЗСУ ще до початку повномасштабного російського вторгнення.

"Там немає нічого, щоб ускладнювало ситуацію резервістів, призовників, людей, які перебувають на обліку. Йдеться про спрощення системи обліку", — додала Маляр.

Військовий облік для жінок

Стати на військовий облік може будь-яка жінка за власним бажанням, якщо її спеціальність споріднена з військовою справою або певною військовою спеціальністю.

Усі ті, хто став на облік, користуються тими ж правами й обов'язками, що й чоловіки, наприклад, їм треба повідомляти про зміну місця проживання, зміну сімейного статусу, інвалідності тощо.

Маляр також повідомила, що за власним бажанням нині на фронті перебувають близько 5 тисяч жінок.

Раніше, ми писали, що Верховна Рада України ухвалила закон про добровільний порядок взяття жінок на військовий облік військовозобов’язаних. Однак залишила норму для обов'язкового обліку лише для однієї професії.

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