Як укласти контракт з ЗСУ — полковник озвучив важливі нюанси

Є певні нюанси та вимоги при укладенні контракту на проходження військової служби, які слід враховувати

З початком загальної мобілізації в Україні дуже багато українців та навіть іноземців виявили бажання вступити до ЗСУ за контрактом. Контрактники служать під час війни як в тилу, так і на передовій. Проходження служби за контрактом має безліч суттєвих переваг для військовослужбовців. Проте й тут є свої підводні камені та нюанси.

Начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ, полковник Роман Горбач в інтерв'ю NV розповів, про особливості служби за контрактом під час війни.

Хто може піти служити за контрактом

Згідно з законом "Про військовий обов’язок і військову службу" контракт із ЗСУ можуть підписати:

громадяни України (жінки та чоловіки), які пройшли перевірки та придатні за станом здоров’я та віком;

іноземці, які придатні за станом здоров'я та віком й пройшли усі необхідні перевірки;

випускники вищих військових навчальних закладів;

особи, які закінчили військову кафедру з присвоєнням початкового офіцерського звання;

рядові, сержанти та офіцери, які відслужили строкову службу і не досягли 60 років.

Зазначимо, закон № 2863-IX (за р. № 8098) про військову службу іноземців в Україні дозволяє іноземцям проходити військову службу не лише в ЗСУ, Державній спеціальній службі транспорту МОУ, а й у Нацгвардії, інших військових формуваннях.

Контракт під час війни підписують як колишні строковики, так мобілізовані, і звичайно, добровольці.

"Є військовослужбовці, які підписують контракт, але вони переважно знаходяться тут, у тилових районах. Дуже багато зараз підписують контракти службовці строкової служби, які на момент початку війни не звільнилися. Мобілізовані також деякі підписують контракт, особливо ті, які мають вищу освіту і досвід роботи за певним фахом. Вони можуть підписувати контракт і призначатися на офіцерські посади. Також підписують контракти для проходження військової служби на солдатських або сержантських посадах. Але їх не так багато, бо потрібен час зібрати пакет документів", ― пояснив Роман Горбач.

Які умови укладення контракту

Основними вимогами під час відбору та прийняття на військову службу за контрактом є:

придатність до військової служби за медичними показниками;

фізична підготовка та психологічна стійкість кандидата;

базова загальна освіта;

вік від 18 до 45 років (у мирний час), від 18 до 60 років (в особливий період).

Які терміни служби за контрактом

Особи, які підписали контракт у період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану або оголошення рішення про демобілізацію та призначаються на посади, строки військової служби в календарному обчисленні встановлюються відповідно до частини другої статті 23 про Військовий обов’язок і військову службу.

Рядовий склад — 3 роки.

Сержантсько-старшинський склад — від 3 до 5 років.

Офіцери — до 5 років.

Офіцери, що опанували авіаційними спеціальностями — 10 років.

Офіцери, які отримали первинне офіцерське звання після навчання на військових кафедрах ― від 2 до 5 років.

Інші громадяни ― від 1 до 5 років.

Під час дії особливого періоду військовослужбовцям з-поміж іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу за контрактом, гарантується можливість припинення (розірвання) контракту за власним бажанням.

Військовослужбовці строкової служби або мобілізовані, які відслужили 11 місяців, можуть бути прийняті за контрактом під час особливого стану на 6 місяців. Строк їх служби може бути продовжений за частиною 4 статті 23 того ж закону.

Під час дії особливого періоду для військовослужбовців за їх бажанням строк проходження військової служби за новим контрактом може бути продовжено на строк від 1 до 10 років, але не більше ніж до досягнення граничного віку перебування на військовій службі.

Служба за контрактом ― список документів, відбір та головні нюанси

За словами Романа Горбача, основний нюанс підписання контракта — необхідно набагато більше довідок та процедур, ніж для мобілізації. А в умовах війни часто буває досить проблематично пройти всі процедури.

"Зараз для того, щоб підписати контракт, потрібно зібрати певний перелік документів. При прийомі на військову службу за мобілізацією і при прийомі за контрактом деякі вимоги відрізняються. Починаючи з поглибленої військово-лікарської комісії та різних довідок. В період ведення бойових дій це може видатись проблематичним", ― каже він.

Пункт 2.16 Розділ ІІ Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України регулює увесь процес подання документів, проходження перевірок та підписання договору.

Для початку особа, яка виявила бажання служити в армії, має прийти до військового комісаріату за місцем обліку (реєстрації), де має пройти співбесіду. У військовому комісаріаті підбирають посаду (в/ч), або до в/ч для отримання письмової згоди (у разі необхідності).

Важливо: для жінок обов’язкова письмова згода командира військової частини.

Далі до ТЦК слід подати наступні документи:

заява громадянина щодо вступу на військову службу за контрактом;

копія паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

довідка з МВС України про відсутність судимості або її погашення;

військовий квиток (для військовозобов'язаних).

Після подання документів необхідно буде пройти психологічне тестування. Це можна зробити в обласному або районному військовому комісаріаті.

Також особа прибуває за направленням військового комісара для проходження військово-лікарської комісії в ТЦК та отримує заключення медкомісії.

При цьому надає:

сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду;

довідки про:

відсутність перебування на обліку у психоневрологічному, шкірвенерологічному та тубдиспансері;

про відсутність вагітності (для жінок);

визначення групи крові та резус-фактора;результати аналізів на ВІЛ, сифіліс, гепатитів "В" та "С";

картку медичного огляду.

Далі чекає виклик з ТЦК та готує інші документи для підписання контракту, а саме:

автобіографію в рукописному і надрукованому примірниках;

довідку про трудову діяльність;

копію документів про освіту;довідку про склад сім'ї та місце реєстрації або фактичного проживання;

службову характеристику (з місця роботи або навчання);

письмову згоду на проведення спеціальної перевірки (у разі необхідності);

дві фотокартки розміром 9×12 см.копії документів про освіту, вчені звання, наукові ступені;

декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік;

довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

Усі копії доданих документів завіряються в установленому порядку органом, який відповідає за організацію проведення спеціальної перевірки.

Важливо: жінки, які бажають проходити військову службу за контрактом, проходять таку ж процедуру прийняття на контрактну службу як і чоловіки.

Яка оплата служби за контрактом

Як зазначив Горбач, за службу на передовій контрактники отримують доплату 30 тисяч гривень, а "на нулі" ― 100 тисяч гривень. Також, враховуються інші доплати та надбавки.

"Загалом мінімальне грошове забезпечення складає 44 або 114 тис. грн. І тут немає різниці між мобілізованим та контрактником. Єдине, при підписанні контракту ще виплачується додатково одноразова виплата", ― додав Горбач.

Для отримання виплати необхідно написати рапорт на ім'я командира після набрання чинності контракта.

З 1 січня 2022 року одноразова грошова допомога виплачується в таких розмірах:

особам рядового складу — 19 144 гривень;

особам сержантського і старшинського складу — 21 537 гривень;

особам офіцерського складу — 23 930 гривень.

Нагадаємо, ми писали, за якими поважними причинами військові можуть розірвати контракт достроково під час війни.

Раніше ми повідомляли, що у Раді запропонували внести нові правила для мобілізованих без досвіду ― їх хочуть відправляти на фронт за добровільної письмової згоди після не менше, ніж трьох місяців підготовки за відповідною військово-обліковою спеціальністю.