Как заключить контракт с ВСУ полковник озвучил важные нюансы

Есть определенные нюансы и требования при заключении контракта на прохождение военной службы, которые следует учитывать

С началом общей мобилизации в Украине очень много украинцев и даже иностранцев изъявили желание вступить в ВСУ по контракту. Контрактники служат во время войны как в тылу, так и на передовой. Прохождение службы по контракту имеет множество существенных преимуществ для военнослужащих. Однако и здесь есть свои подводные камни и нюансы.

Начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач в интервью NV рассказал об особенностях службы по контракту во время войны.

Кто может пойти служить по контракту

Согласно закону "О воинской обязанности и военной службе" контракт с ВСУ могут подписать:

граждане Украины (женщины и мужчины), прошедшие проверки и пригодные по состоянию здоровья и возрасту;

иностранцы, которые пригодны по состоянию здоровья и возрасту и прошли все необходимые проверки;

выпускники высших военных учебных заведений;

лица, окончившие военную кафедру с присвоением начального офицерского звания;

рядовые, сержанты и офицеры, отслужившие срочную службу и не достигшие 60 лет.

Закон № 2863-IX (за г. № 8098) о военной службе иностранцев в Украине позволяет иностранцам проходить военную службу не только в ВСУ, Государственной специальной службе транспорта МОУ, но и в Нацгвардии, других военных формированиях.

Контракт во время войны подписывают как бывшие срочники, так мобилизованные и, конечно, добровольцы.

"Есть военнослужащие, которые подписывают контракт, но они преимущественно находятся здесь, в тыловых районах. Очень много сейчас подписывают контракты служащие срочной службы, которые на момент начала войны не уволились. Мобилизированы также некоторые подписывают контракт, особенно имеющие высшее образование и опыт работы по определенной специальности. Они могут подписывать контракт и назначаться на офицерские должности. Также подписывают контракты для прохождения военной службы на солдатских или сержантских должностях. Но их не так много, потому что нужно время собрать пакет документов", — пояснил Роман Горбач.

Какие условия заключения контракта

Основными требованиями при отборе и принятии на военную службу по контракту являются:

пригодность к военной службе по медицинским показателям;

физическая подготовка и психологическая стойкость кандидата;

базовое общее образование;

возраст от 18 до 45 лет (в мирное время); от 18 до 60 лет (в особый период).

Какие сроки службы по контракту

Лица, подписавшие контракт в период с момента объявления мобилизации до введения военного положения или объявления решения о демобилизации и назначаются на должности, сроки военной службы в календарном исчислении устанавливаются в соответствии с частью второй статьи 23 о Воинской обязанности и военной службе.

Рядовой состав — 3 года.

Сержантско-старшинский состав — от 3 до 5 лет.

Офицеры — до 5 лет.

Офицеры, овладевшие авиационными специальностями — 10 лет.

Офицеры, получившие первоначальное офицерское звание после обучения на военных кафедрах — от 2 до 5 лет.

Другие граждане — от 1 до 5 лет.

Во время действия особого периода военнослужащим среди иностранцев и лиц без гражданства, проходящих военную службу по контракту, гарантируется возможность прекращения (разрыва) контракта по собственному желанию.

Военнослужащие срочной службы или мобилизованные, отслужившие 11 месяцев могут быть приняты по контракту во время особого состояния на 6 месяцев. Срок службы может быть продлен по части 4 статьи 23 того же закона.

Во время действия особого периода для военнослужащих по их желанию срок прохождения военной службы по новому контракту может быть продлен сроком от 1 до 10 лет, но не более чем до достижения предельного возраста пребывания на военной службе.

Служба по контракту — список документов, отбор и главные нюансы

По словам Романа Горбача, основной нюанс подписания контракта необходимо намного больше справок и процедур, чем для мобилизации. А в условиях войны часто бывает достаточно проблематично пройти все процедуры.

"Сейчас для того, чтобы подписать контракт, нужно собрать определенный перечень документов. При приеме на военную службу по мобилизации и при приеме по контракту некоторые требования отличаются. Начиная с углубленной военно-врачебной комиссии и различных справок. В период ведения боевых действий это может показаться проблематичным", ― говорит он.

Пункт 2.16 Раздел ІІ Инструкции об организации выполнения Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины регулирует весь процесс подачи документов, прохождения проверок и подписания договора.

Для начала лицо, изъявившее желание служить в армии, должно прийти в военный комиссариат по месту учета (регистрации), где должно пройти собеседование. В военном комиссариате подбирают должность (в/ч) или в в/ч для получения письменного согласия (в случае необходимости).

Важно: для женщин обязательно письменное согласие командира воинской части.

Далее в ТЦК следует подать следующие документы:

заявление гражданина о вступлении на военную службу по контракту;

копия паспорта и справки о присвоении идентификационного номера;

справка из МВД Украины об отсутствии судимости или ее погашении;

военный билет (для военнообязанных).

После представления документов необходимо будет пройти психологическое тестирование. Это можно сделать в областном или районном военном комиссариате.

Также лицо прибывает по направлению военного комиссара для прохождения военно-врачебной комиссии в ТЦК и получает заключение медкомиссии.

При этом предоставляет:

сертификат о прохождении профилактического наркологического осмотра;

справки о:

отсутствие пребывания на учете в психоневрологическом, кожвенерологическом и тубдиспансере;

об отсутствии беременности (для женщин);

определение группы крови и резус-фактора; результаты анализов на ВИЧ, сифилис, гепатитов "В" и "С";

карту медицинского осмотра.

Далее ждет вызов из ТЦК и готовит другие документы для подписания контракта, а именно:

автобиографию в рукописном и напечатанном экземплярах;

справку о трудовой деятельности;

копию документов об образовании; справку о составе семьи и месте регистрации или фактического проживания;

служебную характеристику (с места работы или учебы);

письменное согласие на проведение специальной проверки (при необходимости);

две фотографии размером 9×12 см. копии документов об образовании, ученых званиях, научных степенях;

декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за прошлый год;

справку о допуске к государственной тайне (при его наличии).

Все копии прилагаемых документов заверяются в установленном порядке органом, отвечающим за организацию проведения специальной проверки.

Важно: женщины, желающие проходить военную службу по контракту, проходят такую же процедуру принятия на контрактную службу, как и мужчины.

Какая оплата службы по контракту

Как отметил Горбач, за службу на передовой контрактники получают доплату 30 тысяч гривен, а "на нуле" - 100 тысяч гривен. Также учитываются другие доплаты и надбавки.

"В целом минимальное денежное довольствие составляет 44 или 114 тыс. грн. И здесь нет разницы между мобилизованным и контрактником. Единственное, при подписании контракта еще выплачивается дополнительно единовременная выплата", ― добавил Горбач.

Для получения выплаты необходимо написать рапорт на имя командира после вступления контракта в силу.

С 1 января 2022 года единовременная денежная помощь выплачивается в следующих размерах:

лицам рядового состава — 19 144 гривен;

лицам сержантского и старшинского состава — 21 537 гривен;

лицам офицерского состава — 23 930 гривен.

Напомним, мы писали, по каким уважительным причинам военные могут расторгнуть контракт досрочно во время войны.

Ранее мы сообщали, что в Раде предложили внести новые правила для мобилизованных без опыта ― их хотят отправлять на фронт при добровольном письменном согласии после не менее трех месяцев подготовки по соответствующей военно-учетной специальности.