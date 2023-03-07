Як розірвати контракт із ЗСУ під час воєнного стану — перелік поважних причин

Є певний перелік причин, який дозволяє військовому достроково припинити контракт навіть під час дії воєнного стану

Ще до початку повномасштабного вторгнення та й після початку дії воєнного стану багато українських чоловіків та жінок уклали контракти із ЗСУ. Та бувають випадки, коли за певних обставин людина не може продовжувати нести службу.

Чи можна розірвати контракт достроково, розповіло видання NV.

Служба за контрактом ― які бувають терміни

Строки військової служби в календарному обчисленні встановлюються відповідно до частини другої статті 23 "Про військовий обов’язок і військову службу".

Контракти підписуються на такі терміни:

3 роки — рядовий склад;

від 3 до 5 років — сержантсько-старшинський склад;

до 5 років — офіцери;

10 років — офіцери, що опанували авіаційні спеціальності;

від 2 до 5 років — офіцери, які отримали первинне офіцерське звання після навчання на військових кафедрах;

від 1 до 5 років ― інші громадяни.

Важливо: після введення в країні воєнного стану, звільнення через закінчення термінів контракту неможливе. Військовослужбовець не може бути звільненим зі служби до оголошення демобілізації за наказом президента України.

Це означає, що дія контракту продовжується понад встановлені строки. Однак існують інші умови для розірвання контракту.

Причини для звільнення з військової служби за контрактом

Частиною 5 статті 26 закону "Про військовий обов’язок і військову службу" передбачені підстави для припинення (розірвання) контрактів та звільнення військовослужбовців з військової служби, які проходять військову службу за контрактом:

у мирний час;

під час дії особливого періоду;

під час мобілізації та дії воєнного стану.

Від 24 лютого 2022 року в Україні застосовують підстави передбачені третім пунктом.

Таким чином під час воєнного стану контракт можна припинити за таких умов:

за віком — якщо захисник досяг граничного віку перебування на службі;

за станом здоров’я — коли є висновок комісії про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку;

якщо є обвинувальний вирок суду про ув'язнення чи позбавлення військового звання.

Також під час воєнного стану контракт можна розірвати через сімейні обставини або інші поважні причини, а саме:

у зв’язку з вихованням дитини з інвалідністю віком до 18 років;

у зв’язку з вихованням дитини, хворої на тяжкі ураження нервової системи, вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч тощо (потрібен документ від лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я);

якщо потрібно доглядати за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка). Також необхідний висновок лікаря;

коли є потреба опіки над особою з інвалідністю, що є недієздатною;

при догляді за особою з інвалідністю I групи чи II групи або за людиною, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду. Однак у разі відсутності інших осіб, які можуть доглядати;

військовослужбовці-жінки через вагітність;

один із подружжя може достроково закінчити контракт, якщо обоє проходять військову службу і мають дитину до 18 років;

військовослужбовці, які самостійно виховують дитину до 18 років.

Нагадаємо, добровольці, які обирають військову службу за контрактом, можуть самостійно обрати конкретну бригаду та військову частину, де вони хотіли б нести службу.

Раніше ми повідомляли, що у Раді запропонували внести нові правила для мобілізованих без досвіду ― їх хочуть відправляти на фронт за добровільної письмової згоди після не менше, ніж трьох місяців підготовки за відповідною військово-обліковою спеціальністю.