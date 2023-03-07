Как расторгнуть контракт с ВСУ во время военного положения — список уважительных причин

Есть определенный перечень причин, позволяющий военному досрочно прекратить контракт даже во время действия военного положения

Еще до начала полномасштабного вторжения и после начала действия военного положения многие украинские мужчины и женщины заключили контракты с ВСУ. Но бывают случаи, когда при определенных обстоятельствах человек не может продолжать нести службу.

Можно ли расторгнуть контракт досрочно, рассказало издание NV.

Служба по контракту ― какие бывают сроки

Сроки военной службы в календарном исчислении устанавливаются в соответствии с частью второй статьи 23 "О воинской обязанности и военной службе".

Контракты подписываются на следующие сроки:

3 года ― рядовой состав;

от 3 до 5 лет ― сержантско-старшинский состав;

до 5 лет ― офицеры;

10 лет ― офицеры, овладевшие авиационными специальностями;

от 2 до 5 лет ― офицеры, получившие первичное офицерское звание после обучения на военных кафедрах;

от 1 до 5 лет ― другие граждане.

Важно: после введения в стране военного положения, увольнение по истечении сроков контракта невозможно. Военнослужащий не может быть уволен со службы до объявления демобилизации по приказу президента Украины.

Это означает, что действие контракта продлевается сверх установленных сроков. Однако существуют другие условия для расторжения договора.

Причины для увольнения с военной службы по контракту

Частью 5 статьи 26 закона "О воинской обязанности и военной службе" предусмотрены основания для прекращения (разрыва) контрактов и увольнения военнослужащих с военной службы, проходящих военную службу по контракту:

в мирное время;

при действии особого периода;

во время мобилизации и военного положения.

С 24 февраля 2022 года в Украине применяют основания, предусмотренные третьим пунктом.

Таким образом, во время военного положения контракт можно прекратить при следующих условиях:

по возрасту ― если защитник достиг предельного возраста пребывания на службе;

по состоянию здоровья ― когда есть заключение комиссии о непригодности к военной службе с исключением из военного учета;

если есть обвинительный приговор суда о заключении или лишении воинского звания.

Также во время военного положения контракт можно расторгнуть по семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам, а именно:

в связи с воспитанием ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

в связи с воспитанием ребенка, больного тяжелыми поражениями нервной системы, врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом и т.п. (необходим документ от врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения);

если нужно ухаживать за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга). Также необходим вывод врача;

когда есть необходимость опеки над лицом с инвалидностью, недееспособной;

при уходе за лицом с инвалидностью I группы или II группы или за человеком, который по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранения нуждается в постоянном уходе. Однако в случае отсутствия других лиц, которые могут ухаживать;

военнослужащие-женщины из-за беременности;

одна из супругов может досрочно закончить контракт, если оба проходят военную службу и имеют ребенка до 18 лет;

военнослужащие, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет.

Напомним, добровольцы, выбирающие военную службу по контракту, могут самостоятельно выбрать конкретную бригаду и воинскую часть, где они хотели бы нести службу.

Ранее мы сообщали, что в Раде предложили внести новые правила для мобилизованных без опыта ― их хотят отправлять на фронт при добровольном письменном согласии после не менее трех месяцев подготовки по соответствующей военно-учетной специальности.