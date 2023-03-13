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Обязательный призыв женщин-медиков: в Минобороны сделали заявление

13 марта 2023 11:40
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
Будет ли мобилизация женщин-медиков обязательной — объяснение Минобороны
По собственному желанию сейчас на фронте находятся около 5 тысяч женщин
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

По состоянию на сегодня в Украине нет мобилизации женщин, однако есть изменения в системе военного учета. В частности, они касаются женщин, имеющих медицинскую специализацию.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона.

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Военный учет и призыв женщин-медиков — что нужно знать

По словам Маляр, женщины-медики, врачи, медсестры и фармацевты должны вставать на военный учет.

Однако женщины-врачи, которые до этого не стояли на военном учете, имеют право не становиться на этот учет до 2026 года. Соответственно и обязательной мобилизации они не будут подлежать до 2026 года.

"До 2026 года даже для украинок, имеющих медицинскую специальность единственную, по которой они могут подлежать мобилизации, не будет обязательной постановки на учет. Другие профессии — только в добровольном порядке", — заявила она.

Важно: женщины, которые получили образование по медицинской или фармацевтической специальности и не состояли на военном учете в соответствующих районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (не получали военно-учетный документ) до утверждения Постановления №1487 (до 30 декабря 2022 года), могут трудоустраиваться как невоеннообязанные до конца 2026 года.

Замминистра добавила, что изменения об упрощении системы призыва были запланированы и разработаны Генштабом ВСУ еще до начала полномасштабного российского вторжения.

"Там нет ничего, чтобы усложняло ситуацию резервистов, призывников, состоящих на учете людей. Речь идет об упрощении системы учета", — добавила Маляр.

Военный учет и призыв женщин-медиков — что нужно знать

Военный учет для женщин

Стать на военный учет может любая женщина по собственному желанию, если ее специальность родственна военному делу или определенной военной специальности.

Все вставшие на учет пользуются теми же правами и обязанностями, что и мужчины, например, им нужно сообщать об изменении места жительства, изменении семейного статуса, инвалидности и т.д.

Маляр также сообщила, что по собственному желанию сейчас на фронте находятся около 5 тысяч женщин.

Военный учет для женщин

Ранее мы писали, что Верховная Рада Украины приняла закон о добровольном порядке взятия женщин на военный учет военнообязанных. Однако оставила норму для обязательного учета только одной профессии.

Также начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач рассказал об особенностях службы по контракту во время войны

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