Очільниця музею Голодомору Леся Гасиджак з'явилася у Vogue

Очільниця музею Голодомору Леся Гасиджак. Фото: instagram.com/vogue_ukraine/

Очільниця музею Голодомору Леся Гасиджак знялася для українського Vogue. Видання зазначає, що її професійні якості піддали сумніву через зовнішність та вагу.

Про це повідомляє Vogue.

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Очільниця музею Голодомору зазнала хейту і бодішеймінгу. Vogue пише, що світлини Гасиджак розміщували поруч з фото виснажених темношкірих дітей, жертв голоду тощо.

"Ми знову стикнулися з тим, що жінку обговорюють саме через вигляд. Але в цій історії зачіпає не лише цькування, а й те, що експертність жінки знецінили виключно через її зовнішність", — йдеться у повідомленні.

Очільниця музею Голодомору Леся Гасиджак. Фото: Vogue

Очільниця музею Голодомору Леся Гасиджак. Фото: Vogue

Нагадаємо, виконувачка обов’язки генерального директора Національного музею Голодомору-геноциду, кандидатка історичних наук Леся Гасиджак готує позов до суду через цькування щодо її зовнішнього вигляду. Раніше у мережі заявили про "невідповідність її тіла" і посади, яку вона обіймає.

Також ми писали, що у суботу, 29 липня, чоловік, який раніше допустив образу на адресу директора музею Голодомору, спробував просити вибачення за свої дії. Він попросив передати Лесі Гасиджак букет квітів на знак вибачень.

Додамо, у Міністерстві культури та інформаційної політики України прокоментували ситуацію щодо зневажливих слів на адресу директорки Національного музею Голодомору-геноциду Лесі Гасиджак. У відомстві наголосили, що будь-які прояви дискримінації людини через її зовнішність вважаються неприпустимими.