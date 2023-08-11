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Глава музея Голодомора Леся Гасиджак появилась в Vogue

11 августа 2023 20:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Глава музея Голодомора Леся Гасиджак появилась в Vogue
Глава музея Голодомора Леся Гасиджак. Фото: instagram.com/vogue_ukraine/
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Глава музея Голодомора Леся Гасиджак снялась для украинского Vogue. Издание отмечает, что ее профессиональные качества подвергли сомнению из-за внешности и веса.

Об этом сообщает Vogue.

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Руководительница музея Голодомора подверглась хейту и бодишеймингу. Vogue пишет, что фотографии Гасиджак размещали рядом с фото истощенных темнокожих детей, жертв голода и тому подобное.

"Мы снова столкнулись с тем, что женщину обсуждают именно из-за внешнего вида. Но в этой истории затрагивает не только травля, но и то, что экспертность женщины обесценили исключительно из-за ее внешности", — говорится в сообщении.

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Глава музея Голодомора Леся Гасиджак. Фото: Vogue
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Глава музея Голодомора Леся Гасиджак. Фото: Vogue
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Vogue UA (@vogue_ukraine)

Напомним, исполняющая обязанности генерального директора Национального музея Голодомора-геноцида, кандидат исторических наук Леся Гасиджак готовит иск в суд из-за травли относительно ее внешнего вида. Ранее в сети заявили о "несоответствии ее тела" и должности, которую она занимает.

Также мы писали, что в субботу, 29 июля, мужчина, ранее допустивший оскорбление в адрес директора музея Голодомора, попытался извиниться за свои действия. Он попросил передать Леси Гасиджак букет цветов в знак прощения.

Добавим, в Министерстве культуры и информационной политики Украины прокомментировали ситуацию с пренебрежительными словами в адрес директора Национального музея Голодомора-геноцида Леси Гасиджак. В ведомстве подчеркнули, что любые проявления дискриминации человека из-за его внешности считаются недопустимыми.

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