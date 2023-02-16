Чи можуть ухилянта оголосити в розшук — пояснення адвоката

Адвокат розповів, за яких умов людину можуть оголосити в розшук і затримати

В Україні триває загальна мобілізація, під час якої громадяни призовного віку можуть отримати повістку, після чого мають з'явитися до територіальних центрів комплектування (ТЦК). Якщо цього не зробити, загрожує адміністративна та навіть кримінальна відповідальність. Проте останнім часом розповсюджується інформація про те, що на ухилянтів може чекати розшук та затримання.

Адвокат Роман Сімутін у своєму Telegram-каналі розповів, чи мають територіальні центри комплектації право давати розпорядження про розшук і затримання ухилянтів від мобілізації.

Фахівець підкреслив, що це чергова провокація. Адже такі вимоги можна назвати лише правовою нісенітницею та підміною понять.

Процедура оголошення в розшук

Вона передбачена Кримінально-процесуальним кодексом (КПК). Її здійснюють виключно після того, як було оголошено підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ухиляння від призову щодо мобілізації.

Які можуть бути підстави для затримання і доправлення

Після того, як було оголошено розшук, слідчий повинен звернутися з клопотанням до суду про затримання і доправлення підозрюваного до поліцейського органу, де було оголошено розшук.

Сімутін нагадує, що людину можуть оголосити в розшук і затримати лише за деяких умов:

за відповідним рішенням суду;

у межах відкритого чинного кримінального провадження;

за наявності аргументованої підозри.

У цьому контексті Роман Сімутін зазначає, що необхідно бути фокусником, щоб реалізувати процедуру оголошення людини в розшук у межах адміністративного провадження або на підставі постанови Кабінету міністрів.

Встановлення місцеперебування ухилянта

Хоча в Порядку зазначено, що ТЦК може звернутися до поліції з розшуку, затримання і доправлення громадян, які ухиляються від свого військового обов'язку, це, на думку Сімутіна, підміна понять.

Тому що насправді текст має бути такий: "Територіальний центр комплектації (ТЦК) може звертатися до поліції для встановлення місцеперебування та супроводження до ТЦК". А не для розшуку, затримання і доправлення.

Правозахисник вважає, що громадяни, коли читають схожі юридичні формулювання, не розуміють термінології й не можуть оцінити, чи затримання правомірне. Тому через незнання своїх прав добровільно виконують незаконні вимоги поліції.

Якщо так сталося — що потрібно робити

Коментуючи правомірність оголошення ТЦК у розшук ухилянтів від мобілізації, адвокат дає наступну пораду:

"Попросіть поліцейського роз'яснити ці поняття і пред'явити постанову суду про ваше затримання. Запевняю: адекватної відповіді ніхто не надасть. Тож просто продовжуйте робити те, що робили. Звичайно, якщо вам раніше не вручили повістку і ви не проходили ВЛК, бо такі ваші дії — це кримінал".

Які закони необхідно знати військовозобов'язаним

Постанова Кабміну №154 від 23 лютого 2022 року про функціонування ТЦК: "ТЦК, відповідно до покладених на них завдань, звертаються до Нацполіції або її територіальних підрозділів про надання відомостей щодо призовників щодо притягнення до кримінальної відповідальності, відсутності (наявності) судимості; у встановленому законом порядку до органів Нацполіції щодо доставки до ТЦК осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення".

Стаття 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення — "Порушення призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку".

Стаття 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення — "Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Стаття 366 Кримінального кодексу України — "Ухилення від призову на військову службу з мобілізації, на особливий період, на військову службу на заклик осіб з-поміж резервістів у особливий період, карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років".

Нагадаємо, ми писали про те, що в Україні за неявку до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) після належного отримання повістки кваліфікують як ухилення від мобілізації. За це можна понести як адміністративну, так і кримінальну відповідальність.

Також ми розповідали, коли можна не приходити до ТЦК за повісткою. Відповідно до змін, кількість поважних причин, які дозволяють не з’являтись у ТЦК за повісткою зменшилась до трьох.