Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow Оголошення ухилянтів в розшук: адвокат попередив українських призовників arrow

Оголошення ухилянтів в розшук: адвокат попередив українських призовників

16 лютого 2023 15:35
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Консультант
Чи можуть ухилянта оголосити в розшук — пояснення адвоката
Адвокат розповів, за яких умов людину можуть оголосити в розшук і затримати
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Консультант

В Україні триває загальна мобілізація, під час якої громадяни призовного віку можуть отримати повістку, після чого мають з'явитися до територіальних центрів комплектування (ТЦК). Якщо цього не зробити, загрожує адміністративна та навіть кримінальна відповідальність. Проте останнім часом розповсюджується інформація про те, що на ухилянтів може чекати розшук та затримання. 

Адвокат Роман Сімутін у своєму Telegram-каналі розповів, чи мають територіальні центри комплектації право давати розпорядження про розшук і затримання ухилянтів від мобілізації.

Читайте також:

Фахівець підкреслив, що це чергова провокація. Адже такі вимоги можна назвати лише правовою нісенітницею та підміною понять.

Процедура оголошення в розшук

Вона передбачена Кримінально-процесуальним кодексом (КПК). Її здійснюють виключно після того, як було оголошено підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ухиляння від призову щодо мобілізації.

Які можуть бути підстави для затримання і доправлення

Після того, як було оголошено розшук, слідчий повинен звернутися з клопотанням до суду про затримання і доправлення підозрюваного до поліцейського органу, де було оголошено розшук.

Чи можуть оголосити в розшук "ухилянтів" від мобілізації

Сімутін нагадує, що людину можуть оголосити в розшук і затримати лише за деяких умов:

  • за відповідним рішенням суду;
  • у межах відкритого чинного кримінального провадження;
  • за наявності аргументованої підозри.

У цьому контексті Роман Сімутін зазначає, що необхідно бути фокусником, щоб реалізувати процедуру оголошення людини в розшук у межах адміністративного провадження або на підставі постанови Кабінету міністрів. 

Встановлення місцеперебування ухилянта 

Хоча в Порядку зазначено, що ТЦК може звернутися до поліції з розшуку, затримання і доправлення громадян, які ухиляються від свого військового обов'язку, це, на думку Сімутіна, підміна понять.

Тому що насправді текст має бути такий: "Територіальний центр комплектації (ТЦК) може звертатися до поліції для встановлення місцеперебування та супроводження до ТЦК". А не для розшуку, затримання і доправлення.

Правозахисник вважає, що громадяни, коли читають схожі юридичні формулювання, не розуміють термінології й не можуть оцінити, чи затримання правомірне. Тому через незнання своїх прав добровільно виконують незаконні вимоги поліції.

ТЦК не можуть оголошувати у розшук ухилянтів від мобілізації

Якщо так сталося — що потрібно робити

Коментуючи правомірність оголошення ТЦК у розшук ухилянтів від мобілізації, адвокат дає наступну пораду: 

"Попросіть поліцейського роз'яснити ці поняття і пред'явити постанову суду про ваше затримання. Запевняю: адекватної відповіді ніхто не надасть. Тож просто продовжуйте робити те, що робили. Звичайно, якщо вам раніше не вручили повістку і ви не проходили ВЛК, бо такі ваші дії — це кримінал".

Які закони необхідно знати військовозобов'язаним 

Постанова Кабміну №154 від 23 лютого 2022 року про функціонування ТЦК"ТЦК, відповідно до покладених на них завдань, звертаються до Нацполіції або її територіальних підрозділів про надання відомостей щодо призовників щодо притягнення до кримінальної відповідальності, відсутності (наявності) судимості; у встановленому законом порядку до органів Нацполіції щодо доставки до ТЦК осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення".

Стаття 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення — "Порушення призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку".

Стаття 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення — "Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Стаття 366 Кримінального кодексу України — "Ухилення від призову на військову службу з мобілізації, на особливий період, на військову службу на заклик осіб з-поміж резервістів у особливий період, карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років".

 

Нагадаємо, ми писали про те, що в Україні за неявку до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) після належного отримання повістки кваліфікують як ухилення від мобілізації. За це можна понести як адміністративну, так і кримінальну відповідальність

Також ми розповідали, коли можна не приходити до ТЦК за повісткою. Відповідно до змін, кількість поважних причин, які дозволяють не з’являтись у ТЦК за повісткою зменшилась до трьох.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Оновлено

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

16:47 Регіон тилу: які підприємства та скільки ВПО переїхали у Львів

16:39 Парламент Словаччини визнав росію спонсором тероризму

16:35 Вибиті вікна та зруйнований гараж: на Одещині вибухнула машина

Ексклюзив

16:30 Експерт розповів, де в Україні створено сильний та ефективний рубіж повітряної оборони

16:24 Міноборони впроваджує автоматизацію обліку майна та запчастин для техніки ЗСУ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

16:17 Стартував продаж квитків на фільм "Мирний-21" Ахтема Сеітаблаєва: на що підуть кожні 10 гривень

Ексклюзив

16:15 На Херсонщині загинуло подружжя: ситуація в регіоні за добу

16:11 В окупованому Криму вибухи: російське керівництво вигадало три версії

16:10 Одеса поглиблює співпрацю з ВООЗ у галузях медичної та гуманітарної допомоги

16:09 Один із лідерів "Динамо" продовжив угоду з клубом: надовго залишиться у Києві

Новина з відео

16:17 Стартував продаж квитків на фільм "Мирний-21" Ахтема Сеітаблаєва: на що підуть кожні 10 гривень

Новина з відео

15:23 Розслаблятися рано: в Укренерго розповіли, чи вимикатимуть в Україні світло

Новина з відео

14:06 У Генштабі розповіли, чи може росія самостійно виробляти ракети

Новина з відео

13:56 Фонд Вадима Столара доставив у Харків і Херсон понад 40 тонн гуманітарного вантажу

Новина з відео

13:12 Як звучить Одеса: унікальні звуки міста у музичному тревел-шоу Синельникових та The Maneken

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

13:08 Дебоширив та побив поліцейського: син Жириновського отримав 15 діб арешту

Ексклюзив

13:00 Українізація в Одесі: назву стадіону "Чорноморець" переклали з російської

Новина з відео

11:44 ​​​​​​​Пригожин знайшов крайніх у бахмутській невдачі російської армії

Новина з відео

08:14 ​​​​​​​ППО на півдні збила усі "Калібри", запущені з Чорного моря, — Гуменюк

Новина з відео

08:13 Гороскоп на 16 лютого: Близнюкам — уникати незапланованих витрат, Левам — продуктивний день

15:00 Як змінився ринок нерухомості у Львові під час війни: хто сьогодні покупець

Ексклюзив

11:55 Росія вдарила по Україні десятками ракет: подробиці нічної масованої атаки

Ексклюзив

09:00 Чи прийдуть в Україну інвестиції під час війни

Ексклюзив

04:00 Росія готує в Україні чергову катастрофу та хоче зробити життя українців нестерпним: подробиці нової загрози

Ексклюзив

19:00 Першого спалили: на що здатен російський "Термінатор"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:39 Як сирійський уряд перешкоджає рятувальним операціям і шукає вигоду у трагедії

Ексклюзив

17:30 Що буде з цінами на продукти харчування в 2023 році

Ексклюзив

16:16 В Херсоні залишаються 60 тисяч людей, місто обстрілюють щогодини: ситуація за добу

Ексклюзив

09:00 Відправили на смерть: навіщо росіянам Вугледар

08:00 Розслідування щодо збиття рейсу МН17: росію та путіна необхідно притягнути до відповідальності

Актуальне по темі

None 16 Лютий 16:48

Регіон тилу: які підприємства та скільки ВПО переїхали у Львів

None 16 Лютий 16:40

Парламент Словаччини визнав росію спонсором тероризму

None 16 Лютий 16:34

Вибиті вікна та зруйнований гараж: на Одещині вибухнула машина

None 16 Лютий 16:24

Міноборони впроваджує автоматизацію обліку майна та запчастин для техніки ЗСУ

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB