Могут ли уклониста объявить в розыск — объяснение адвоката

Адвокат рассказал, при каких условиях человека могут объявить в розыск и задержать

В Украине идет общая мобилизация, во время которой граждане призывного возраста могут получить повестку, после чего должны явиться в территориальные центры комплектования (ТЦК). Если это не сделать, грозит административная и даже уголовная ответственность. Однако в последнее время распространяется информация, что уклонистам может грозить розыск и задержание.

Адвокат Роман Симутин в своем Telegram-канале рассказал, имеют ли территориальные центры комплектации право давать распоряжение о розыске и задержании уклоняющимся от мобилизации.

Специалист подчеркнул, что это очередная провокация. Ведь такие требования можно назвать только правовой чепухой и заменой понятий.

Процедура объявления в розыск

Она предусмотрена Уголовно-процессуальным кодексом (УПК). Ее совершают исключительно после того, как было объявлено подозрение в совершении уголовного правонарушения за уклонение от призыва по мобилизации.

Какие могут быть основания для задержания и доставки

После того как был объявлен розыск, следователь должен обратиться с ходатайством в суд о задержании и доставке подозреваемого в полицейский орган, где был объявлен розыск.

Симутин напоминает, что человека могут объявить в розыск и задержать только при некоторых условиях:

по соответствующему решению суда;

в пределах открытого действующего уголовного производства;

при наличии аргументированного подозрения.

В этом контексте Роман Симутин отмечает, что необходимо быть фокусником, чтобы реализовать процедуру объявления человека в розыск в рамках административного производства или из постановления Кабинета министров.

Установление местонахождения уклониста

Хотя в Порядке указано, что ТЦК может обратиться в полицию по розыску, задержанию и доставке уклониста от своей воинской обязанности, это, по мнению Симутина, подмена понятий.

Потому что на самом деле текст должен быть такой: "Территориальный центр комплектации (ТЦК) может обращаться в полицию для установления местонахождение и сопровождения в ТЦК". А не для розыска, задержания и доставки.

Правозащитник считает, что граждане, когда читают схожие юридические формулировки, не понимают терминологии и не могут оценить, правомерно ли задержание. Поэтому по незнанию своих прав добровольно выполняют незаконные требования полиции.

Если так произошло — что нужно делать

Комментируя правомерность объявления ТЦК в розыск уклоняющихся от мобилизации, адвокат дает следующий совет:

"Попросите полицейского разъяснить эти понятия и предъявить постановление суда о вашем задержании. Уверяю: адекватного ответа никто не предоставит. Так что просто продолжайте делать то, что делали. Конечно, если вам раньше не вручили повестку и вы не проходили ВЛК, потому что такие ваши действия — это криминал".

Какие законы необходимо знать военнообязанным

Постановление Кабмина №154 от 23 февраля 2022 года о функционировании ТЦК : "ТЦК, в соответствии с возложенными на них задачами, обращаются в Нацполицию или ее территориальные подразделения о предоставлении сведений о призывниках о привлечении к уголовной ответственности, отсутствии (наличии) судимости; в установленном законом; порядка в органы Нацполиции по доставке в ТЦК лиц, совершивших административные правонарушения, предусмотренные статьями 210, 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях".

Статья 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях — "Нарушения призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета".

Статья 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях — "Нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации".

Статья 366 Уголовного кодекса Украины — "Уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период, наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет".

Напомним, мы писали, что в Украине за неявку в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) после должного получения повестки квалифицируют как уклонение от мобилизации. За это можно понести как административную, так и уголовную ответственность.

Также мы рассказывали, когда можно не приходить в ТЦК за повесткой. Согласно изменениям, количество уважительных причин, позволяющих не появляться в ТЦК по повестке, уменьшилось до трех.