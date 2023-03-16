Опитування в "Дії" про статус 8 березня відбулося з порушеннями: що не так

Опитування у "Дії" мало розпочатися лише 27 березня

Опитування у застосунку "Дія" про статус 8 березня відбулося із порушенням процедури, згідно із якої воно мало б розпочатися на декілька тижнів пізніше.

Про це повідомляє громадянська мережа "ОПОРА".

Що не так з опитуванням

Так, у лютому 2022 року уряд постановив, що органи влади можуть подавати уряду замовлення на опитування не пізніше, ніж за місяць до його початку.

Водночас "ОПОРА" з'ясувала, що запит на опитування надіслали 27 лютого. Це зробило Міністерство культури та інформаційної політики за зверненням народної депутатки від "Слуги Народу" Марини Бардіної. Відтак опитування у "Дії" мало розпочатися лише 27 березня.

Громадянська мережа зазначає, що Бардіна звернулася в Мінкульт ще 20 лютого. Тож якби цей запит опрацювали оперативніше, то опитування можна було б розпочати раніше, але все одно після 8 березня.

Водночас насправді ж воно почалося з 28 лютого і тривало до 6 березня. "ОПОРА" нагадує, що це опитування організували на тлі появи у Верховній Раді законопроєкту, який пропонує скасувати низку офіційних державних вихідних, зокрема 8 березня.

Громадянська мережа резюмує, що "Мінцифра не дотрималася затверджених термінів, а резонансна тема могла спричинити конфлікт у суспільстві".

Нагадаємо, 28 лютого "Дії" запустили опитування щодо 8 березня.

Понад 1,3 мільйона користувачів проголосували за те, щоб залишити 8 березня вихідним. Ще більш як 703 тисячі користувачів підтримали те, щоб зробити 8 березня робочим днем. Водночас понад 110 тисяч українців не визначилися.

У Мінцифри зазначають, що це опитування стало наймасовішим серед усіх 11 голосувань, які були реалізовані в "Дії". У ньому взяли участь понад 2,1 мільйона українців.

Результати голосування врахують у парламенті перед ухваленням законопроєкту про 8 березня, стверджують у Мінцифри.