Опрос в "Дії" о статусе 8 марта состоялся с нарушениями: что не так

Опрос у "Дії" должен был начаться только 27 марта

Опрос в приложении "Дія" о статусе 8 марта состоялся с нарушением процедуры, согласно которой он должен начаться на несколько недель позже.

Об этом сообщает гражданская сеть "ОПОРА".

Что не так с опросом

Так, в феврале 2022 года правительство постановило, что власти могут подавать правительству заказы на опрос не позднее, чем за месяц до его начала.

В то же время "ОПОРА" выяснила, что запрос на опрос направили 27 февраля. Это сделало Министерство культуры и информационной политики по обращению народного депутата от "Слуги народа" Марины Бардиной. Следовательно, опрос у "Дії" должен был начаться только 27 марта.

Гражданская сеть отмечает, что Бардина обратилась в Минкульт еще 20 февраля. Если бы этот запрос проработали оперативнее, то опрос можно было бы начать раньше, но все равно после 8 марта.

В то же время оно началось с 28 февраля и длилось до 6 марта. "ОПОРА" напоминает, что этот опрос был организован на фоне появления в Верховной Раде законопроекта, который предлагает отменить ряд официальных государственных выходных, в том числе 8 марта.

Гражданская сеть резюмирует, что "Минцифра не придерживалась утвержденных сроков, а резонансная тема могла повлечь конфликт в обществе".

Напомним, 28 февраля в "Дії" запустили опрос относительно 8 марта.

Более 1,3 миллиона пользователей проголосовали за то, чтобы оставить 8 марта выходным. Еще более 703 тысяч пользователей поддержали то, чтобы сделать 8 марта рабочим днем. В то же время, более 110 тысяч украинцев не определились.

В Минцифре отмечают, что этот опрос стал самым массовым среди всех 11 голосований, реализованных в "Дії". В нем приняли участие более 2,1 миллиона украинцев.

Результаты голосования учтут в парламенте перед принятием законопроекта о 8 марта, утверждают в Минцифре.