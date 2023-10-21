Оптична головоломка: 1 чорниця відрізняється від інших, знайдіть її за 18 секунд

Шукайте іншу чорницю. Малюнок: Fresherslive

Зовнішність може бути оманливою, а отже, не усі чорниці на малюнку однакові. Спробуйте знайти одну, яка відрізняється від інших, за 18 секунд.

Головоломку запропонував сайт Freshers Live.

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Оптична головоломка "Прихована чорниця"

Оптичні ілюзії — це хитрі картинки, які змушують вас багато думати над ними, щоб знайти правильну відповідь. Ви не можете знайти розв'язання оптичної ілюзії, просто подивившись на неї. Потрібно витратити трохи часу та сильно придивитися.

Оптичні ілюзії допомагають розвивати навички когнітивного мислення. Ви зможете добре розбиратися в кольорах та візерунках, якщо будете регулярно практикувати розв'язання оптичних ілюзій. Вони об'єднають ваш зір та навички мислення.

Шукайте чорницю у кожному куточку картинки. Не поспішайте, будьте уважними.

Ви вже знайшли приховану чорницю? Якщо ні, то не сумуйте, ми покажемо рішення.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували цікаву оптичну ілюзію з пошуку ігуани, яку можуть здолати лише 5% людей. Також давали складну задачу, пропонуючі знайти три відмінності між малюнками лише за 20 секунд.