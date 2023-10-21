Оптическая головоломка: 1 черника отличается от других, найдите ее за 18 секунд

Ищите другую чернику. Рисунок: Fresherslive

Облик может быть обманчивым, а значит, не все черники на рисунке одинаковы. Попытайтесь найти одну, которая отличается от других, за 18 секунд.

Головоломку предложил сайт Freshers Live.

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Оптические иллюзии — это хитрые картинки, заставляющие вас много думать над ними, чтобы найти правильный ответ. Вы не можете найти решение оптической иллюзии, просто посмотрев на нее. Надо потратить немного времени и сильно присмотреться.

Оптические иллюзии помогают развивать навыки когнитивного мышления. Вы сможете хорошо разбираться в цветах и узорах, если регулярно будете практиковать решение оптических иллюзий. Они объединят ваше зрение и навыки мышления.

Ищите чернику в каждом уголке картинки. Не торопитесь, будьте внимательны.

Вы уже нашли скрытую чернику? Если нет, то не унывайте, мы покажем решение.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали интересную оптическую иллюзию по поиску игуаны, которую могут найти только 5% людей. Также давали сложную задачу, предлагая найти три отличия между рисунками всего за 20 секунд.