Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow Оптическая головоломка: одна черника отличается от других, найдите ее за 18 секунд arrow

Оптическая головоломка: одна черника отличается от других, найдите ее за 18 секунд

21 октября 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая головоломка: 1 черника отличается от других, найдите ее за 18 секунд
Ищите другую чернику. Рисунок: Fresherslive
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Облик может быть обманчивым, а значит, не все черники на рисунке одинаковы. Попытайтесь найти одну, которая отличается от других, за 18 секунд.

Головоломку предложил сайт Freshers Live.

Читайте также:

Оптическая головоломка "Скрытая черника"

Оптические иллюзии — это хитрые картинки, заставляющие вас много думать над ними, чтобы найти правильный ответ. Вы не можете найти решение оптической иллюзии, просто посмотрев на нее. Надо потратить немного времени и сильно присмотреться.

Оптические иллюзии помогают развивать навыки когнитивного мышления. Вы сможете хорошо разбираться в цветах и узорах, если регулярно будете практиковать решение оптических иллюзий. Они объединят ваше зрение и навыки мышления.

Ищите чернику в каждом уголке картинки. Не торопитесь, будьте внимательны.

Вы уже нашли скрытую чернику? Если нет, то не унывайте, мы покажем решение.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали интересную оптическую иллюзию по поиску игуаны, которую могут найти только 5% людей. Также давали сложную задачу, предлагая найти три отличия между рисунками всего за 20 секунд.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

None

Атаки ВС РФ на Харьков, обучение в метро и жизнь в прифронтовом городе. Эфир Новини.LIVE

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

Актуальное по теме