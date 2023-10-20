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Оптическая иллюзия: непросто найти мышонка на лужайке с яркими грибами

20 октября 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая иллюзия: непросто найти мышонка на лужайке с яркими грибами
Где-то тут притаился мышонок. Рисунок: Fresherslive.
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Проверьте уровень своей наблюдательности. Найдите маленькую мышку на грибной лужайке за 10 секунд.

Головоломку предложил сайт Freshers Live.

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Оптические иллюзии показывают способность человека к восприятию определенного изображения. Они тренируют мозг, улучшают концентрацию и наблюдательность человека.

На картинке вам нужно рассмотреть скрытую мышку. Для этого нужно лучше понять картинку, чтобы выяснить, как она замаскировалась.

Обычно мы решаем оптические иллюзии в несколько этапов.

  1. Сначала пытаемся поймать изображение скрытой детали с первого взгляда, возможно, она сразу бросится в глаза. Если это не работает, идем дальше.
  2. Смотрим картинку за золотым сечением — сверху вниз слева направо. Это зона большего внимания человека, о чем известно. Поскольку составители головоломок тоже знают о таком методе, то могут не поместить деталь в эту зону, поэтому успех не гарантирован.
  3. Переходим к разделению картинки на четыре примерно одинаковых сегмента. Внимательно рассматриваем каждый. Если и это не помогает, то переходим к правильному ответу.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали найти пончик на картинке со многими мелкими деталями и кроликом среди сотни кошек за 10 секунд.

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