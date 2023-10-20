Оптична ілюзія: непросто знайти мишеня на галявині з яскравими грибами

Десь тут причаїлося мишеня. Малюнок: Fresherslive.

Перевірте рівень своєї спостережливості. Знайдіть маленьку мишку на грибній галявині за 10 секунд.

Головоломку запропонував сайт Freshers Live.

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Головоломка "Знайди мишеня"

Оптичні ілюзії показую здатність людини до сприйняття певного зображення. Вони тренують мозок, покращують рівень концентрації та спостережливість людини.

На зображенні вам потрібно розгледіти приховану мишку. Для цього потрібно краще зрозуміти картинку, щоб з'ясувати, як вона замаскувалася.

Зазвичай ми розв'язуємо оптичні ілюзії у кілька етапів.

Спочатку намагаємося спіймати зображення прихованої деталі з першого погляду, можливо вона одразу впаде в око. Якщо це не працює, йдемо далі. Дивимося картинку за золотим перетином — зверху вниз зліва направо. Це зона найбільшої уваги людини, про що відомо. Позаяк упорядники головоломок теж знають про такий метод, то можуть не помістити деталь в цю зону, тож успіх не гарантовано. Переходимо до поділу картинки на чотири приблизно однакових сегменти. Уважно роздивляємося кожний. Якщо й це не допомагає, то переходимо до правильної відповіді.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували знайти пончик на картинці з багатьма дрібними деталями та кролика серед сотні котів за 10 секунд.