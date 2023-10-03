Оптична ілюзія для гострозорих: знайди 5 відмінностей на родинному портреті

Малюнок: Fresherslive

Перед вами дві зовні однакові картинки. Але вочевидь, їх робили у різний час, про що свідчать п'ять відмінностей між малюнками, які потрібно знайти за 25 секунд.

Оптичну головоломку запропонував ресурс Fresherslive.

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Пошук відмінностей на картинках — це не лише захоплююча гра, але й цінний досвід тренування уваги.

Знайдіть 5 відмінностей.

Найбільш поширеними є такі види ігор:

Пошук відмінностей на час в інтерактивній грі. Ліміт часу значно ускладнює завдання, але робить проходження гри набагато динамічнішим. Такі ігри складаються з кількох рівнів. Чим більше ви проходитимете рівнів, тим буде важче, позаяк складність гри постійно збільшуватиметься. У легких версіях, призначених на маленьких дітей, на один рівень дається від 2 до 3 хвилин, у складніших версіях, для дорослих час можуть скоротити до 20-30 секунд на одну картинку. Звичайні картинки. Придатні, як для маленьких дітей, щоб познайомити їх з грою так й для дорослих, які бажають випробувати свою увагу. Великі сюжетні повісті з захопливою історією. Професійні ілюстрації нагадують графічні романи.

Подивіться ще раз уважно на ці родинні портрети.

Ви вже знайшли п'ять відмінностей? Тоді порівняйте ваше рішення з нашим.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували знайти відмінності на картинках — тут і тут.