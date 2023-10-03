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Оптична ілюзія для гострозорих: знайди 5 відмінностей на родинному портреті

3 жовтня 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична ілюзія для гострозорих: знайди 5 відмінностей на родинному портреті
Малюнок: Fresherslive
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Перед вами дві зовні однакові картинки. Але вочевидь, їх робили у різний час, про що свідчать п'ять відмінностей між малюнками, які потрібно знайти за 25 секунд.

Оптичну головоломку запропонував ресурс Fresherslive.

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Пошук відмінностей на картинках — це не лише захоплююча гра, але й цінний досвід тренування уваги.

Знайдіть 5 відмінностей.

Найбільш поширеними є такі види ігор:

  1. Пошук відмінностей на час в інтерактивній грі. Ліміт часу значно ускладнює завдання, але робить проходження гри набагато динамічнішим. Такі ігри складаються з кількох рівнів. Чим більше ви проходитимете рівнів, тим буде важче, позаяк складність гри постійно збільшуватиметься. У легких версіях, призначених на маленьких дітей, на один рівень дається від 2 до 3 хвилин, у складніших версіях, для дорослих час можуть скоротити до 20-30 секунд на одну картинку.
  2. Звичайні картинки. Придатні, як для маленьких дітей, щоб познайомити їх з грою так й для дорослих, які бажають випробувати свою увагу.
  3. Великі сюжетні повісті з захопливою історією. Професійні ілюстрації нагадують графічні романи.

Подивіться ще раз уважно на ці родинні портрети.

Ви вже знайшли п'ять відмінностей? Тоді порівняйте ваше рішення з нашим.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували знайти відмінності на картинках — тут і тут.

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