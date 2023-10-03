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Оптическая иллюзия для остроглазых: найди 5 отличий на семейном портрете

3 октября 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая иллюзия для остроглазых: найди 5 отличий на семейном портрете
Рисунок: Fresherslive
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Перед вами две вроде одинаковые картинки. Но очевидно, их делали в разное время, о чем свидетельствуют пять отличий между рисунками, которые нужно найти за 25 секунд.

Оптическую головоломку предложил ресурс Fresherslive.

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Поиск отличий на картинках — это не только увлекательная игра, но и ценный опыт тренировки внимания.

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Найдите 5 отличий.

Наиболее распространены следующие виды игр:

  1. Поиск отличий на время в интерактивной игре. Лимит времени значительно усложняет задачу, но делает прохождение игры гораздо более динамичным. Такие игры состоят из нескольких уровней. Чем больше вы будете проходить уровней, тем будет труднее, поскольку сложность игры будет постоянно увеличиваться. В легких версиях, предназначенных на маленьких детей, на один уровень дается от 2 до 3 минут, в более сложных версиях для взрослых время могут сократить до 20-30 секунд на одну картинку.
  2. Обычные картинки. Пригодны как для маленьких детей, чтобы познакомить их с игрой, так и для взрослых, желающих испытать свое внимание.
  3. Большие сюжетные повести с увлекательной историей. Профессиональные иллюстрации напоминают графические романы.

Посмотрите снова внимательно на семейные портреты.

Вы уже нашли пять отличий? Тогда сравните ваше решение с нашим.

Правильный ответ

Раньше мы предлагали найти отличия на картинках – здесь и здесь.

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