Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow Оптическая иллюзия: найдите 3 отличия между двумя изображениями за 10 секунд arrow

Оптическая иллюзия: найдите 3 отличия между двумя изображениями за 10 секунд

29 сентября 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая иллюзия: найдите 3 отличия между двумя изображениями за 10 секунд
Вы видите отличия? Рисунок: Fresherslive
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Весь мир состоит из деталей, поэтому нужно всегда держать широко открытыми глаза, чтобы не пропустить чего-нибудь важного. Попытайтесь найти три отличия между детскими картинками за 10 секунд.

Оптическую иллюзию предложил сайт Freshers Live.

Читайте также:

Задачи на поиск отличий дают возможность:

  • прекрасно развлечься;
  • потренировать внимательность.

Картинки только кажутся одинаковыми, но если присмотреться повнимательнее, то видно, как много разных деталей у них. Замечайте мелочи и легко найдете все отличия.

Не замечаем слона

Бывает, что на поиск нужной вещи, лежащей буквально перед носом, тратится куча времени. И острота зрения здесь ни при чем. Вопрос во внимательности, которую нужно тренировать.

Чем больше вы напрягаете свое внимание, тем более цепкой оно становится. Оптические иллюзии и игры у "найди отличия" помогают развить внимательность и вывести ее на качественно новый уровень.

Вы начнете быстрее замечать, что изменилось в одном рисунке по сравнению с другим. А впоследствии и в жизни будете реже забывать важные поручения и оставлять где-угодно свои вещи.

Максимальная концентрация поможет быстро найти все отличия.

Кстати, вы уже нашли их? Тогда сравните результаты своих поисков с решением задачи.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали найти различия между картинками за несколько секунд здесь и здесь.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

None

Политический шаг или медийный ляп: что не так с заявлением Корниенко об изменении типа правления

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз