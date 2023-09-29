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Оптична ілюзія: знайдіть 3 відмінності між двома зображеннями за 10 секунд

29 вересня 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична ілюзія: знайдіть 3 відмінності між двома зображеннями за 10 секунд
Ви бачите відмінності? Малюнок: Fresherslive
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Весь світ складається з деталей, тому потрібно завжди тримати широко розплющеними очі, аби не пропустити чогось важливого. Спробуйте знайти три відмінності між дитячими картинками за 10 секунд.

Оптичну ілюзію запропонував сайт Freshers Live.

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Задачі на пошук відмінностей дають можливість:

  • чудово розважитися;
  • потренувати уважність.

Картинки тільки здаються однаковими, але якщо придивитися уважніше, то видно, як багато різних деталей в них. Помічайте дрібниці й легко знайдете усі відмінності.

Не помічаємо слона

Буває, що на пошук потрібної речі, яка лежить буквально перед носом, витрачається купа часу. І гострота зору тут ні до чого. Питання в уважності, яку потрібно тренувати.

Чим більше ви напружуєте свою увагу, тим чіпкішою вона стає. Оптичні ілюзії та ігри у "знайди відмінності" допомагають розвинути уважність та вивести її на якісно новий рівень.

Ви почнете швидше помічати, що змінилося в одному малюнку в порівнянні з іншим. А згодом й в житті будете рідше забувати важливі доручення та залишати деінде свої речі.

Максимальна концентрація допоможе швидко знайти усі відмінності.

До речі, ви вже їх знайшли? Тоді порівняйте результати своїх пошуків з розв'язанням задачі.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували знайти відмінності між картинками за кілька секунд тут і тут.

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