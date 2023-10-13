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Оптична ілюзія, яка зламає очі: знайди трьох совенят серед курей

13 жовтня 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична ілюзія, яка зламає очі: знайди трьох совенят серед курей
Тут є три сови. Малюнок: Fresherslive.
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Це завдання виходить за межі гри, бо є маркером швидкого мислення та гострої спостережливості. Знайдіть трьох сов серед курей за 15 секунд.

Цікаву оптичну головоломку запропонував ресурс Fresherslive.

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Цей тест схожий на тренування для мозку, бо він змушує думати та розбиратися в деталях.

Якщо вам буде трохи складно, не хвилюйтеся. Ми потім покажемо відповідь.

Знову ж таки, спробуйте розбити завдання на менші частини. І тоді оптична ілюзія виглядатиме простіше.

Пошук трьох сов загострює зір. При цьому спектр оптичних ілюзій, що охоплює числа та зображення, спрямований на підвищення IQ та розвиток здібностей до візуального розв'язання проблем.

Ви вже знайшли трьох сов? Не хвилюйтеся, відповідь вже поруч.

Не зважайте на ліміт часу. Спробуйте ще раз.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували математичну головоломку, яка загнала у глухий кут весь Інтернет. Також давали сірникову головоломку, очевидне розв'язання якої бачить лише один з десяти.

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