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Оптическая иллюзия, которая сломает глаза: найди трех сов среди кур

13 октября 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая иллюзия, которая сломает глаза: найди трех сов среди кур
Здесь есть три совы. Рисунок: Fresherslive.
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Эта задача выходит за пределы игры, потому что является маркером быстрого мышления и острой наблюдательности. Найдите трех сов среди кур за 15 секунд.

Интересную оптическую головоломку предложил ресурс Fresherslive.

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Этот тест похож на тренировку для мозга, потому что он заставляет думать и разбираться в деталях.

Если вам будет немного сложно, не беспокойтесь. Мы потом покажем ответ.

Опять же попробуйте разбить задачу на меньшие части. И тогда оптическая иллюзия будет смотреться проще.

Поиск трех сов обостряет зрение. При этом спектр оптических иллюзий, охватывающих числа и изображения, направлен на повышение IQ и развитие способностей к визуальному решению проблем.

Вы уже нашли трех сов? Не беспокойтесь, ответ уже рядом.

Не обращайте внимания на лимит времени. Попытайтесь еще раз.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали математическую головоломку, загнавшую в тупик весь Интернет. Также давали спичечную головоломку, очевидное решение которой видит только один из десяти.

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