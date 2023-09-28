Оптична ілюзія: потрібно сильно напружити зір, щоб знайти 25 серед 26

Шукаємо 25. Малюнок: Fresherslive

Інколи одна незначна деталь повністю змінює сенс. Спробуйте за 15 секунд знайти цифру 25, яка має вибиватися зі струнких рядів цифр 26, але побачити її непросто.

Оптичну ілюзію запропонував сайт Freshers Live.

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Для розв'язання оптичних ілюзій необхідно мати здатності до спостережливості. І цю навичку можна натренувати.

Способи посилення спостережливості

1. Відкрийте розум для інформації

Будь-яка діяльність в особистому або професійному житті може підвищувати ваш інформаційний рівень. Намагайтеся засвоїти будь-які знання, яку вона надає. Проявіть зацікавленість познайомитися з новим, вивчити його та критично переосмислити.

2. Інформація має служити меті

Зібрати інформацію недостатньо, потрібно ще її якось застосувати. Інформацію, отриману в результаті спостереження, потрібно спрямувати на досягнення конкретної мети.

3. Не розпилюйте увагу

Потрібно не зважати на зайвий інформаційний шум та у найдрібніших деталях спостерігати за тим, що вам потрібно саме зараз. Постарайтеся абстрагуватися від усього, що відвертає увагу.

4. Задійте усі органи чуття

Природа дала нам п’ять органів чуття. Використовуйте всі, щоб помітити та проаналізувати навколишнє середовище.

5. Використовуйте фільтри

Не вся інформація, яку ви отримуєте, бути використана. Налаштуйте фільтри свого мозку так, щоб правильно тлумачити побачене та почуте. Наш мозок має фільтри, засновані на думках, переконаннях, минулому досвіді, звичках, які необхідно вдосконалювати, щоб пропустити через них більше інформації та відсортувати ту, яка вам найбільше потрібна.

6. Поліпшіть запам’ятовування

Хороша пам’ять дає можливість згадати будь-яку інформацію, коли цього вимагатиме ситуація. Необхідно тренувати свій мозок, для чого згодяться розв'язання різних головоломок та інтелектуальні ігри.

7. Розвивайте критичне мислення

Критичне мислення можна розвинути, практикуючи інтелектуальні ігри, проводячи глибокі дослідження з будь-якої теми та шукаючи логіку в різних подіях.

Ви вже знайшли цифру 25? Ми покажемо рішення цієї оптичної ілюзії.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували знайти на малюнку приховане кошеня за 12 секунд. Також лише 10% людей можуть знайти літеру Q за 10 секунд — спробуйте свої сили.