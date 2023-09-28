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Оптическая иллюзия: нужно сильно напрячь зрение, чтобы найти 25 среди 26

28 сентября 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая иллюзия: нужно сильно напрячь зрение, чтобы найти 25 среди 26
Ищем 25. Рисунок: Fresherslive
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Иногда одна незначительная деталь полностью меняет смысл. Попытайтесь за 15 секунд найти цифру 25, которая должна выбиваться из стройных рядов цифр 26, но увидеть ее непросто.

Оптическую иллюзию предложил сайт Freshers Live.

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Для решения оптических иллюзий необходимо обладать способностью к наблюдательности. И этот навык можно натренировать.

Способы усиления наблюдательности

1. Откройте ум для информации

  • Любая деятельность в личной или профессиональной жизни может повышать ваш информационный уровень. Старайтесь усвоить любые знания, которые она предоставляет. Проявите интерес познакомиться с новым, изучить его и критически переосмыслить.

2. Информация должна служить цели

  • Собрать информацию недостаточно, нужно еще как-то ее применить. Информацию, полученную в результате наблюдения, следует направить на достижение конкретной цели.

3. Не распыляйте внимание

  • Нужно не считаться с лишним информационным шумом и в мельчайших деталях наблюдать за тем, что вам нужно именно сейчас. Постарайтесь отвлечься от всего, что отвлекает внимание.

4. Задействуйте все органы чувств

  • Природа дала нам пять органов чувств. Используйте все, чтобы заметить и проанализировать окружающую среду.

5. Используйте фильтры

  • Не вся информация, которую вы получаете, можно использовать. Настройте фильтры мозга так, чтобы правильно толковать увиденное и услышанное. Наш мозг имеет фильтры, основанные на мыслях, убеждениях, прошлом опыте, привычках. Фильтры необходимо совершенствовать, чтобы пропустить через них больше информации и отсортировать ту, которая вам больше всего нужна.

6. Улучшите запоминание

  • Хорошая память позволяет достать любую информацию, когда этого потребует ситуация. Необходимо тренировать свой мозг, для чего пригодятся решения разных головоломок и интеллектуальные игры.

7. Развивайте критическое мышление

  • Критическое мышление можно развить, практикуя интеллектуальные игры, проводя глубокие исследования по любой теме и ища логику в разных событиях.

Вы уже нашли цифру 25? Мы покажем решение этой оптической иллюзии.

Правильный ответ

Раньше мы предлагали найти на рисунке скрытого котенка за 12 секунд. Также только 10% людей могут найти букву Q за 10 секунд — попробуйте свои силы.

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