Оптична ілюзія: всі бачать жінку, а спробуйте розгледіти приховане обличчя

Знайдіть приховане обличчя. Малюнок: Ігор Лисенко

Ця вірусна оптична ілюзія спантеличила людей, коли вони намагалися знайти приховане обличчя. Чи бачите ви другу людину, яка ховається на зображенні?

Головоломку запропонувала The Sun.

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Ми бачимо гарну жінку в капелюсі. Але лише ті, хто має ідеальний зір та високий візуальний IQ, можуть розв’язати цей тест.

Чи бачите ви другу людину, яка ховається на цій картинці?

На картині зображена жінка в чудовій жовтій сукні, яка стоїть спиною до куща. Ми також бачимо мальовниче озеро та лісовий пейзаж.

Але за цією красою ховається друге обличчя, яке майже неможливо розгледіти.

Людина з чудовим художнім зором повинна вміти швидко знаходити другу людину, яка майстерно вписалася у малюнок.

На зображенні багато чого відбувається на задньому плані — від далеких дерев до сріблястої кулі, що лежить на краю скелі.

Велика кількість деталей на картині та майстерність їх виконання дійсно відвертають від пошуку другої людини.

Обличчя дуже важко розгледіти. Ви не можете помітити його з першого погляду, адже це вимагає надфокусу, щоб просканувати всю картину.

Незалежно від того, чи дивитеся ви високо серед дерев, чи низько біля озера, ви напевно будете спантеличені й зрештою визнаєте поразку.

Ще не знайшли друге обличчя? Не сумуйте, ми покажемо рішення.

Правильна відповідь

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