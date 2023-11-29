Оптическая иллюзия — все видят женщину, а попытайтесь разглядеть скрытое лицо
Эта вирусная оптическая иллюзия озадачила людей, когда они пытались найти скрытое лицо. Видите ли вы второго человека, скрывающегося на изображении?
Головоломку предложила The Sun.
Оптическая головоломка "Скрытое лицо"
Мы видим красивую женщину в шляпе. Но только те, кто обладает идеальным зрением и высоким визуальным IQ, могут решить этот тест.
Видите ли вы второго человека, скрывающегося на этой картинке?
На картине изображена женщина в прекрасном желтом платье, стоящем спиной к кусту. Мы также видим живописное озеро и лесной пейзаж.
Но за этой красотой скрывается второе лицо, которое почти невозможно разглядеть.
Человек с великолепным художественным зрением должен уметь быстро находить второго человека, мастерски вписавшегося в рисунок.
На изображении многое происходит на заднем плане — от дальних деревьев до серебристого шара, лежащего на краю скалы.
Большое количество деталей на картине и мастерство их исполнения действительно отвлекают от поиска второго человека.
Лицо очень трудно разглядеть. Вы не можете заметить его с первого взгляда, ведь это требует сверхфокуса, чтобы просканировать всю картину.
Независимо от того, смотрите ли вы высоко среди деревьев или низко у озера, вы наверняка будете озадачены и наконец признаете поражение.
Еще не нашли второе лицо? Не унывайте, мы покажем решение.
Правильный ответ
Ранее мы предлагали вам найти на рисунках кота среди сов и крысу среди кошек.
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