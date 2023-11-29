Оптическая иллюзия: все видят женщину, а попытайтесь разглядеть скрытое лицо

Найдите скрытое лицо. Рисунок: Игорь Лысенко

Эта вирусная оптическая иллюзия озадачила людей, когда они пытались найти скрытое лицо. Видите ли вы второго человека, скрывающегося на изображении?

Головоломку предложила The Sun.

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Оптическая головоломка "Скрытое лицо"

Мы видим красивую женщину в шляпе. Но только те, кто обладает идеальным зрением и высоким визуальным IQ, могут решить этот тест.

Видите ли вы второго человека, скрывающегося на этой картинке?

На картине изображена женщина в прекрасном желтом платье, стоящем спиной к кусту. Мы также видим живописное озеро и лесной пейзаж.

Но за этой красотой скрывается второе лицо, которое почти невозможно разглядеть.

Человек с великолепным художественным зрением должен уметь быстро находить второго человека, мастерски вписавшегося в рисунок.

На изображении многое происходит на заднем плане — от дальних деревьев до серебристого шара, лежащего на краю скалы.

Большое количество деталей на картине и мастерство их исполнения действительно отвлекают от поиска второго человека.

Лицо очень трудно разглядеть. Вы не можете заметить его с первого взгляда, ведь это требует сверхфокуса, чтобы просканировать всю картину.

Независимо от того, смотрите ли вы высоко среди деревьев или низко у озера, вы наверняка будете озадачены и наконец признаете поражение.

Еще не нашли второе лицо? Не унывайте, мы покажем решение.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали вам найти на рисунках кота среди сов и крысу среди кошек.