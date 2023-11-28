Оптическая головоломка — всего 1% находят на фото кота за 12 секунд
Эта оптическая иллюзия заставит сильно напрячь зрение и мозг. Но вы сможете оказаться в кругу избранных интеллектуалов, если найдете за 12 секунд идеально замаскированного кота, скрывающегося в заброшенном доме.
Головоломку предложила The Sun.
Оптические иллюзии созданы для того, чтобы обмануть ум и проверить критическое мышление. Люди используют такие изображения, чтобы тренировать свой мозг работать эффективнее. Ведь головоломки могут улучшить память, что замедлит старение мозга.
Оптическая иллюзия "Замаскированный кот"
Может показаться, что в лесу нет ни души. Но этот дом не так заброшен, как кажется. И вызов сложнее, чем вы представляете.
Не стоит недооценивать скрывающегося на изображении кота, присмотритесь повнимательнее. И не забывайте, что время истекает.
Еще не видите кота? Не беспокойтесь, мы покажем решение.
Кот тщательно сливался с серым кирпичом, его можно увидеть в верхнем левом углу дома.
Правильный ответ
Раньше мы предлагали сложные оптические головоломки – здесь и здесь.
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