Оптическая головоломка: всего 1% находят на фото кота за 12 секунд

Найдите коварного кота. Фото: Reddit

Эта оптическая иллюзия заставит сильно напрячь зрение и мозг. Но вы сможете оказаться в кругу избранных интеллектуалов, если найдете за 12 секунд идеально замаскированного кота, скрывающегося в заброшенном доме.

Головоломку предложила The Sun.

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Оптические иллюзии созданы для того, чтобы обмануть ум и проверить критическое мышление. Люди используют такие изображения, чтобы тренировать свой мозг работать эффективнее. Ведь головоломки могут улучшить память, что замедлит старение мозга.

Оптическая иллюзия "Замаскированный кот"

Может показаться, что в лесу нет ни души. Но этот дом не так заброшен, как кажется. И вызов сложнее, чем вы представляете.

Не стоит недооценивать скрывающегося на изображении кота, присмотритесь повнимательнее. И не забывайте, что время истекает.

Еще не видите кота? Не беспокойтесь, мы покажем решение.

Кот тщательно сливался с серым кирпичом, его можно увидеть в верхнем левом углу дома.

Правильный ответ

Раньше мы предлагали сложные оптические головоломки – здесь и здесь.