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Оптическая иллюзия — найдите за гипнотическими полосами животное за 5 секунд

23 ноября 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая иллюзия: найдите по гипнотическим полосам животное за 5 секунд
Какое животное прячется? Фото: Fresherslive.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Попытайтесь обнаружить спрятанное животное в этой увлекательной оптической иллюзии. У вас есть всего 5 секунд, чтобы сделать это.

Головоломку предложила The Sun.

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Внутри этого запутанного изображения находятся столбики тонких черно-белых полос. И эта головоломка становится особенно сложной благодаря контрастной цветовой гамме.

Если вы будете слишком долго всматриваться в нее, то можете почувствовать, что голова начнет кружиться.

Но пусть это не помешает вам выполнить задание как можно лучше.

У вас есть не больше пяти секунд, чтобы выяснить, какое животное скрывается под этим удивительным узором.

Если вы присмотритесь повнимательнее, то заметите, что некоторые линии имеют небольшие гребни, изменяющие размер фигуры.

А вы уже нашли это хитрое существо?

Если нет, то подсказка. Сосредоточьтесь на левой стороне, и, возможно, вы начнете замечать пухлую круглую лапу.

Если у вас все еще возникают трудности, не беспокойтесь, ведь мы покажем решение.

Правильный ответ

Раньше мы предлагали непревзойденные оптические иллюзии – здесь и здесь.

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