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Оптична ілюзія — знайдіть за гіпнотичними смугами тварину за 5 секунд

23 листопада 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична ілюзія: знайдіть за гіпнотичними смугами тварину за 5 секунд
Яка тварина ховається? Фото: Fresherslive.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Спробуйте виявити заховану тварину в цій захоплюючій оптичній ілюзії. У вас є лише 5 секунд, щоб зробити це.

Головоломку запропонувала The Sun.

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Усередині цього заплутаного зображення знаходяться стовпчики тонких чорно-білих смуг. І ця головоломка стає особливо складною завдяки контрастній колірній гамі.

Якщо ви занадто довго вдивлятиметеся в неї, то можете відчути, що голова почне паморочитися.

Але нехай це не завадить вам виконати завдання якнайкраще.

У вас є не більше п'яти секунд, щоб з'ясувати, яка тварина ховається під цим дивовижним візерунком.

Якщо ви придивитесь уважніше, то помітите, що деякі лінії мають невеликі гребені, які змінюють розмір фігури.

А ви вже знайшли цю хитру істоту?

Якщо ні, ось підказка. Зосередьтеся на лівій стороні, і, можливо, ви почнете помічати пухку круглу лапу.

Якщо у вас все ще виникають труднощі, не хвилюйтеся, адже ми покажемо рішення.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували неперевершені оптичні ілюзії — тут і тут.

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