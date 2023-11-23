Оптична ілюзія — знайдіть за гіпнотичними смугами тварину за 5 секунд
Спробуйте виявити заховану тварину в цій захоплюючій оптичній ілюзії. У вас є лише 5 секунд, щоб зробити це.
Головоломку запропонувала The Sun.
Оптична ілюзія "Прихована тварина"
Усередині цього заплутаного зображення знаходяться стовпчики тонких чорно-білих смуг. І ця головоломка стає особливо складною завдяки контрастній колірній гамі.
Якщо ви занадто довго вдивлятиметеся в неї, то можете відчути, що голова почне паморочитися.
Але нехай це не завадить вам виконати завдання якнайкраще.
У вас є не більше п'яти секунд, щоб з'ясувати, яка тварина ховається під цим дивовижним візерунком.
Якщо ви придивитесь уважніше, то помітите, що деякі лінії мають невеликі гребені, які змінюють розмір фігури.
А ви вже знайшли цю хитру істоту?
Якщо ні, ось підказка. Зосередьтеся на лівій стороні, і, можливо, ви почнете помічати пухку круглу лапу.
Якщо у вас все ще виникають труднощі, не хвилюйтеся, адже ми покажемо рішення.
Правильна відповідь
Раніше ми пропонували неперевершені оптичні ілюзії — тут і тут.
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