Оптическая иллюзия: найдите неожиданного медведя, скрывающегося в лесу

Найдете медведя? Фото: jagranjosh

Вирусная оптическая иллюзия удивила людей, пытающихся разгадать невероятную головоломку и доказать свои способности к охоте на медведей. Правильный ответ озадачит.

Головоломку предложила The Sun.

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Оптическая иллюзия "Найдите медведя"

Если вы сможете увидеть наглого медведя, скрывающегося в лесу, за 12 секунд, у вас — идеальное зрение.

На этой потрясающей картине изображен дом глубоко в лесу, окруженный высокими деревьями. Видно великолепное озеро. Однако на картине еще и притаился медведь, полностью замаскированный.

На изображении домик стоит в одиночестве, покрытый мхом и листьями, а на заднем плане виднеется целый ряд деревьев. Одинаковые цвета и оттенки на всей картине — это сбивает с толку.

Медведя очень трудно заметить, поскольку его не видно с первого взгляда, поэтому нужен ультрафокус, чтобы просканировать всю картину.

Это может быть черный или бурый медведь, или даже очень хитрый белый медведь, потерявшийся в лесу.

Совет: попробуйте мыслить нестандартно и найти медведя, ведь художник Jagran Josh сделал эту задачу очень сложной.

До сих пор не видите медведя? Не унывайте, мы покажем решение.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали найти на рисунке хищника и спасти гусей, а также разглядеть кролика среди кошек.