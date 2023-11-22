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Оптична ілюзія — знайдіть несподіваного ведмедя, який ховається в лісі

22 листопада 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична ілюзія: знайдіть несподіваного ведмедя, який ховається в лісі
Знайдете ведмедя? Фото: jagranjosh
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Вірусна оптична ілюзія здивувала людей, які намагаються розгадати неймовірну головоломку і довести свої здібності до полювання на ведмедів. Правильна відповідь спантеличить.

Головоломку запропонувала The Sun.

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Якщо ви зможете побачити нахабного ведмедя, що ховається в лісі, за 12 секунд, ви маєте ідеальний зір.

На цій приголомшливій картині зображено будинок глибоко в лісі, оточений високими деревами. Видно чудове озеро. Однак на картині ще й причаївся ведмідь, повністю замаскований.

На зображенні будиночок стоїть на самоті, вкритий мохом і листям, а на задньому плані видніється цілий ряд дерев. Однакові кольори та відтінки на всій картині — це збиває з пантелику.

Ведмедя дуже важко помітити, позаяк його не видно з першого погляду, тому потрібен ультрафокус, щоб просканувати всю картину.

Це може бути чорний або бурий ведмідь, або навіть дуже хитрий білий ведмідь, який загубився в лісі.

Порада: спробуйте мислити нестандартно та впізнати ведмедя, адже художник Jagran Josh зробив це завдання дуже складним.

Досі не бачите ведмедя? Не сумуйте, ми покажемо рішення.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували знайти на малюнку хижака та врятувати гусей, а також розгледіти кролика серед котів.

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