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Оптична головоломка — лише 1% знаходять на фото кота за 12 секунд

28 листопада 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична головоломка: лише 1% знаходять на фото кота за 12 секунд
Знайдіть підступного кота. Фото: Reddit
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Ця оптична ілюзія змусить сильно напружити зір та мозок. Але ви зможете опинитися в колі обраних інтелектуалів, якщо знайдете за 12 секунд ідеально замаскованого кота, який ховається в покинутому будинку.

Головоломку запропонувала The Sun.

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Оптичні ілюзії створені для того, щоб обдурити розум та перевірити критичне мислення. Люди використовують такі зображення, щоб тренувати свій мозок працювати ефективніше. Адже головоломки можуть покращити пам'ять, що сповільнить старіння мозку.

Оптична ілюзія "Замаскований кіт"

Може здатися, що в лісі немає жодної душі. Але цей будинок не такий покинутий, як здається. Й виклик складніший, ніж ви уявляєте.

Не варто недооцінювати кота, який ховається на зображенні, придивіться уважніше. І не забувайте, що час спливає.

Ще не бачите кота? Не хвилюйтеся, ми покажемо рішення.

Кіт ретельно зливався з сірою цеглою, його можна побачити у верхньому лівому кутку будинку.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували складні оптичні головоломки — тут і тут.

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