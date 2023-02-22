Прогноз погоди в Україні на 23 лютого: у яких регіонах температура знизиться до -16°

Погода в Україні завтра буде без опадів, але з морозом

Найближча ніч в Україні буду морозною. У східних та північно-східних областях вночі температура опуститься 16°С морозу.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Прогноз погоди на 23 лютого

Завтра в Україні буде без опадів. Мінлива хмарність.

Вітер північний з переходом у західній частині на південно-східний 5-10 м/с. На дорогах північно-східних областей місцями ожеледиця.

Температура у східних та північно-східних областях вночі 11-16°С морозу, вдень 3-8°С морозу; у західних, більшості південних областей та в Криму вночі 0-5°С морозу, вдень 2-7°С тепла, на Закарпатті до 10°С тепла; на решті території вночі 5-10°С морозу, вдень від 3°С морозу до 2°С тепла.

Прогноз погоди по Київщині на 23 лютого

Мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний 5-10 м/с.

Температура по області вночі 5-10°С морозу, вдень від 3°С морозу до 2°С тепла, по Києву вночі 7-9°С морозу, вдень близько 0°С.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що найближчі ночі в Україні будуть досить холодними. Однак уже з 25 лютого українців чекає потепління.