Прогноз погоди в Україні на 23 лютого: у яких регіонах температура знизиться до -16°

Останні морозні дні: синоптики спрогнозували, де в Україні температура знизиться до -16 градусів
Найближча ніч в Україні буду морозною. У східних та північно-східних областях вночі температура опуститься 16°С морозу.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
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Прогноз погоди на 23 лютого
Завтра в Україні буде без опадів. Мінлива хмарність.
Вітер північний з переходом у західній частині на південно-східний 5-10 м/с. На дорогах північно-східних областей місцями ожеледиця.
Температура у східних та північно-східних областях вночі 11-16°С морозу, вдень 3-8°С морозу; у західних, більшості південних областей та в Криму вночі 0-5°С морозу, вдень 2-7°С тепла, на Закарпатті до 10°С тепла; на решті території вночі 5-10°С морозу, вдень від 3°С морозу до 2°С тепла.
Прогноз погоди по Київщині на 23 лютого
Мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний 5-10 м/с.
Температура по області вночі 5-10°С морозу, вдень від 3°С морозу до 2°С тепла, по Києву вночі 7-9°С морозу, вдень близько 0°С.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що найближчі ночі в Україні будуть досить холодними. Однак уже з 25 лютого українців чекає потепління.