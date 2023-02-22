Прогноз погоды в Украине на 23 февраля: в каких регионах температура снизится до -16°

Последние морозные дни: синоптики спрогнозировали, где в Украине температура снизится до -16 градусов
Ближайшая ночь в Украине буду морозной. В восточных и северо-восточных областях ночью температура опустится до 16°С мороза.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
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Прогноз погоды на 23 февраля
Завтра в Украине будет без осадков. Облачно с прояснениями.
Ветер северный с переходом в западной части на юго-восточный 5-10 м/с. На дорогах северо-восточных областей местами гололедица.
Температура в восточных и северо-восточных областях ночью 11-16°С мороза, днем 3-8°С мороза; в западных, большинстве южных областей и в Крыму ночью 0-5°С мороза, днем 2-7°С тепла, в Закарпатье до 10°С тепла; на остальной территории ночью 5-10°С мороза, днем от 3°С мороза до 2°С тепла.
Прогноз погоды по Киевской области на 23 февраля
Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный 5-10 м/с.
Температура по области ночью 5-10°С мороза, днем от 3°С мороза до 2°С тепла, по Киеву ночью 7-9°С мороза, днем около 0°С.
Напомним, ранее сообщалось, что ближайшие ночи в Украине будут достаточно холодными. Однако уже с 25 февраля украинцев ждет потепление.