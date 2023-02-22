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Последние морозные дни: синоптики спрогнозировали, где в Украине температура снизится до -16 градусов

22 февраля 2023 20:00
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Прогноз погоды в Украине на 23 февраля: в каких регионах температура снизится до -16°
Погода в Украине завтра будет без осадков, но с морозом
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Ближайшая ночь в Украине буду морозной. В восточных и северо-восточных областях ночью температура опустится до 16°С мороза.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

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Прогноз погоды на 23 февраля

Завтра в Украине будет без осадков. Облачно с прояснениями.

Ветер северный с переходом в западной части на юго-восточный 5-10 м/с. На дорогах северо-восточных областей местами гололедица.

Температура в восточных и северо-восточных областях ночью 11-16°С мороза, днем 3-8°С мороза; в западных, большинстве южных областей и в Крыму ночью 0-5°С мороза, днем 2-7°С тепла, в Закарпатье до 10°С тепла; на остальной территории ночью 5-10°С мороза, днем от 3°С мороза до 2°С тепла.

Погода в Украине 23 февраля

Прогноз погоды по Киевской области на 23 февраля

Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный 5-10 м/с.

Температура по области ночью 5-10°С мороза, днем от 3°С мороза до 2°С тепла, по Киеву ночью 7-9°С мороза, днем около 0°С.

Напомним, ранее сообщалось, что ближайшие ночи в Украине будут достаточно холодными. Однако уже с 25 февраля украинцев ждет потепление.

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