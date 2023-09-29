Покровська батьківська субота 2023 — нова дата, важливі традиції та заборони

Вірянка з прапором України молиться в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Фото: radiosvoboda.org

Покровська поминальна або батьківська субота — особлива дата, коли православні віряни вшановують пам'ять померлих близьких, родичів, знайомих. Цей день передує святу Покрови Пресвятої Богородиці.

Новини.LIVE розповідає, як слід поминати померлих у цей день, що слід обов'язково зробити, а що категорично заборонено.

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Коли Покровська батьківська субота 2023 року

Щорічно Покровська батьківська субота відзначається в останню суботу перед святом Покрови. Оскільки цього року ПЦУ перейшла на новий календар і дати неперехідних свят зсунулися на 13 днів раніше, Покрову Пресвятої Богородиці українці будуть відзначати 1 жовтня (неділя). Відповідно Покровська батьківська субота буде 30 вересня.

Вірянка у церкві ставить свічку за упокій душі померлого. Фото: google.com

Покровська батьківська субота — значення дня

Для вірян ця дата має надважливе значення, адже кожен християнин має віддати молитовний обов'язок перед батьками — молитися за їхні душі після того, як мати та батько відійшли в інший світ. Тим самим люди намагаються клопотати про померлих перед Богом. Також поминають покійних рідних та знайомих, а також українських військових, які не повернулися додому з фронту.

Що треба робити в Покровську батьківську суботу

Віряни традиційно на Покровську суботу з самого ранку вирушають до храмів та церков, де проходять поминальні літургії та панахиди заради очищення померлих від гріхів, вчинених за життя.

Після поминальної служби кожен може поставити свічки за упокій та подати записки про поминання. Несуть у храм і саму панахиду — хліб, випічку, цукерки, овочі, фрукти.

Та головне цього дня — молитва, вважається, що так християни просять у Всевишнього заступництва для померлих. Якщо немає можливості піти до храму, то помолитися можна і вдома.

У поминальну суботу також заведено відвідувати могили покійних. Традиція є народною, але не забороняється церквою. Люди наводять лад на могилах перед настанням зими.

На службі в храмі або біля могили покійного важливо зізнатися самому собі про справжні почуття до померлого, чи не відчуває людина до померлого ненависті та злості

Увечері на Покровську суботу заведено збиратися сім'ями за спільним столом — за звичаєм подають кутю, як символ вічного життя, і, за давнім повір'ям, кладуть більшу кількість приборів — для душ померлих.

Вірянка у церкві ставить свічку за упокій душі померлого. Фото: google.com

Які існують заборони у Покровську батьківську суботу

Цього дня слід також дотримуватися і певних заборон, щоб самому не згрішити й вшанувати правильно тих, кого вже з нами немає.

Так, на Покровську батьківську суботу не можна:

поминати померлих алкоголем;

залишати алкоголь та їжу на могилах;

галасувати на кладовищах, сміятися;

згадувати та говорити про померлих погане;

бажати іншим зла;

лаятися;

лихословити;

сваритися з близькими;

займатися важкою фізичною працею;

замовляти панахиду самогубцям.

Також не можна цього дня відмовляти в милостині та допомозі — нехай вона буде навіть невелика, важливий сам вчинок.

Ікона та хрест у церкві. Фото: google.com

Покровська батьківська субота — як молитися в особливий день, поминаючи покійних

Не існує основних правил для таких молитов, проте дуже важливо промовляти слова до Господа щиро, з чистою душею та помислами.

Якщо вам не вдалося в дату відправитися до могил рідних на кладовищі, або піти до церкви — для молитви підійде будь-яке місце. Рекомендують перед цим на листку заздалегідь записати імена померлих, і читати їх послідовно під час молитов.

Дівчина молиться у церкві перед іконою. Фото: pixabay.com

Молитва на Покровську батьківську суботу

Господи, почуй наші благання про батьків, що покинули цю землю і вирушили в Царство Твоє, де життя вічне. Лише ти здатний втішити душі наші скорботні.

Прошу, відпусти всі гріхи померлого і подаруй йому життя в радості та щасті на Небесах. Плачу я і молюся за душу раба Божого (ім'я/імена) з вірою і надією на розраду. Не залиш мене самого в печалі скорботній, допоможи пережити втрату. Відпусти йому всі гріхи, дозволь душі упокоїтися і знайти життя вічне. Помолюся ж я за нього і прославлю ім'я Твоє, Господь наш!

Бо Ти батько наш, і лише Ти знаєш, коли проб'є остання година наша на землі, щоб забрати після душі наші в Царство Небесне. Нехай знайдемо ми вічність поруч з тобою. На віки віків. Амінь.

Прикмети Покровської батьківської суботи

У день Покровської батьківської суботи зима та осінь зустрічається уперше.

Сніг, який випав у цей день, вважали "покровом".

Якщо на Покровську батьківську суботу випадав сніг, зима розпочнеться за 40 днів. Якщо ж погода суха — чекати зими ще довго.

Північний вітер обіцяє холодну зиму, південний — теплу.

Якщо у цей день вдарила гроза, зима буде безсніжною, короткою та теплою.

Якщо на ялинках та соснах залишилося багато шишок, зима буде холодною.

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