Покровская родительская суббота 2023 года — новая дата, важные традиции и запреты

Верующая с флагом Украины молится в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. Фото: radiosvoboda.org

Покровская поминальная или родительская суббота — особенная дата, когда православные верующие чтят память умерших близких, родственников, знакомых. Этот день предшествует празднику Покрова Пресвятой Богородицы.

Новини.LIVE рассказывает, как следует поминать умерших в этот день, что следует обязательно сделать, а что категорически запрещено.

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Когда Покровская родительская суббота 2023 года

Ежегодно Покровская родительская суббота отмечается в последнюю субботу перед праздником Покрова. Поскольку в этом году ПЦУ перешла на новый календарь и даты непереходных праздников сдвинулись на 13 дней раньше, Покров Пресвятой Богородицы украинцы будут отмечать 1 октября (воскресенье). Соответственно, Покровская родительская суббота будет 30 сентября.

Верующая в церкви ставит свечу за упокой души умершего. Фото: google.com

Покровская родительская суббота — значение дня

Для верующих эта дата имеет очень важное значение, ведь каждый христианин должен отдать молитвенную обязанность перед родителями — молиться за их души после того, как мать и отец отошли в другой мир. Тем самым люди пытаются хлопотать об умерших перед Богом. Также поминают усопших родных и знакомых, а также украинских военных, которые не вернулись домой с фронта.

Что нужно делать в Покровскую родительскую субботу

Верующие традиционно на Покровскую субботу с самого утра отправляются в храмы и церкви, где проходят поминальные литургии и панихиды ради очищения умерших от грехов, совершенных при жизни.

После поминальной службы каждый может поставить свечи за упокой и подать записки о поминовении. Несут в храм и саму панихиду — хлеб, выпечку, конфеты, овощи, фрукты.

Но главное в этот день — молитва, считается, что христиане просят у Всевышнего покровительства для умерших. Если нет возможности пойти в храм, то помолиться можно и дома.

В поминальную субботу также принято посещать могилы усопших. Традиция народная, но не запрещается церковью. Люди наводят порядок на могилах перед наступлением зимы.

На службе в храме или у могилы покойного важно признаться самому себе о настоящих чувствах к умершему, не испытывает ли человек к умершему ненависти и злобы.

Вечером на Покровскую субботу принято собираться семьями за общим столом — по обычаю подают кутью, как символ вечной жизни, и, по древнему поверью, кладут большее количество приборов — для душ умерших.

Верующая в церкви ставит свечу за упокой души умершего. Фото: google.com

Какие существуют запреты в Покровскую родительскую субботу

В этот день следует также соблюдать определенные запреты, чтобы самому не согрешить и почтить правильно тех, кого уже с нами нет.

Так, на Покровскую родительскую субботу нельзя:

поминать умерших алкоголем;

оставлять алкоголь и еду на могилах;

шуметь на кладбищах, смеяться;

вспоминать и говорить об умерших плохое;

желать другим зла;

ругаться;

злословить;

ссориться с близкими;

заниматься тяжелым физическим трудом;

заказывать панихиду самоубийцам.

Также нельзя в этот день отказывать в подаянии и помощи — пусть она будет даже небольшая, важен сам поступок.

Икона и крест в церкви. Фото: google.com

Покровская родительская суббота — как молиться в особый день, поминая усопших

Не существует основных правил для таких молитв, однако очень важно произносить слова к Господу искренне, с чистой душой и помыслами.

Если вам не удалось в дату отправиться к могиле родных на кладбище, или пойти в церковь — для молитвы подойдет любое место. Рекомендуют перед этим на листе заранее записать имена умерших и читать их последовательно во время молитв.

Девушка молится в церкви перед иконой. Фото: pixabay.com

Молитва на Покровскую родительскую субботу

Господи, услышь наши мольбы о родителях, покинувших эту землю и отправившихся в Царство Твое, где жизнь вечна. Только ты способен утешить души наши скорбные.

Прошу, отпусти все грехи умершего и подари ему жизнь в радости и счастье на Небесах. Плачу я и молюсь о душе раба Божия (имя/имена) с верой и надеждой на утешение. Не оставь меня самого в печали скорбной, помоги пережить потерю. Отпусти ему все грехи, позволь душе успокоиться и обрести жизнь вечную. Помолюсь же я за него и прославлю имя Твое, Господь наш!

Ибо Ты отец наш, и только Ты знаешь, когда пробьет последний час наш на земле, чтобы отнять после души наши в Царство Небесное. Да найдем мы вечность рядом с тобой. Во веки веков. Аминь.

Приметы Покровской родительской субботы

В день Покровской родительской субботы зима и осень встречается впервые.

Выпавший в этот день снег считали "покровом".

Если на Покровскую родительскую субботу выпадал снег, зима начнется через 40 дней. Если погода сухая — ждать зимы еще долго.

Северный ветер обещает холодную зиму, южный — теплую.

Наши предки заметили, если в этот день гром с дождем, то и осень будет хорошая.

Если на елках и соснах осталось много шишек, зима будет холодная.

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