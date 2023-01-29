Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow Зеленський та Єрмак вшанували пам'ять Героїв Крут arrow

Зеленський та Єрмак вшанували пам'ять Героїв Крут

29 січня 2023 12:58
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир
Зеленський та Єрмак вшанували пам'ять Героїв Крут
Понад 100 років потому Україна змогла стримати чергову навалу росіян на столицю і перемогти у битві за Київ
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир

Президент України Володимир Зеленський та керівник Офісу Президента Андрій Єрмак вшанували пам'ять Героїв Крут. Наша країна продовжує стримувати чергову навалу росіян.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Читайте також:

Деталі

"Разом з Президентом Володимиром Зеленським та командою шанували пам'ять полеглих в боротьбі за незалежну Україну під час Української революції 1917-1921 років. У 1918 році студенти та курсанти зіткнулися з переважаючою силою більшовиків і стримували їхній наступ на Київ. Це був справжній подвиг. На жаль, Україна згодом опинилася в радянській окупації", — написав Єрмак в Telegram.

Він додав, що понад 100 років потому Україна змогла стримати чергову навалу росіян на столицю і перемогти у битві за Київ.

"Війна з рф ще не завершилась, але історичний час нашої перемоги над болотом настав. Пам'ятаємо історію, перемагаємо ворога", — наголосив Єрмак.

Бій під Крутами

Бій під Крутами відбувся 29 січня 1918 року між Ніжином і Бахмачем на Чернігівщині, за 130 кілометрів на північний схід від Києва, під час наступу на Київ військ більшовицької росії під проводом полковника Михайла Муравйова. Українське військо налічувало близько 300 бійців Студентського куреня, 250 — Першої української військової школи та майже 40 гайдамаків.

Бій тривав до вечора. Завдяки вигідній позиції і героїзму бійців, українцям вдалося завдати росіянам значних втрат і стримати наступ до темряви. Потім під тиском ворога більшість підрозділів організовано відступили до ешелонів на станції неподалік і вирушили в бік Києва, руйнуючи за собою залізничні колії. Але одна студентська чота — 27 юнаків, заблукавши у темряві, повернулася до станції Крути, яка на той час уже була зайнята більшовиками. 27 полонених юнаків (студентів і гімназистів) було розстріляно. Наймолодшим полеглим було по 16 років.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний згадав подвиг Героїв Крут, які у 1918 році дали бій та зупинили просування армії більшовицьких загарбників. Він наголосив, що сьогодні українські воїни гідно продовжують справу Героїв Крут і захищають незалежність держави.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

Термінова новина

15:37 У Херсоні вибухи: окупанти влучили у житлові квартали, є загиблі

15:25 Одеса — під захистом ЮНЕСКО: архітекторка пояснила, як це вплине на забудову міста

Новина з фото

15:20 У США поліцейські забили до смерті темношкірого: на вулиці вийшли протестувальники

Новина з відео

14:45 Ворог готовий до нового удару з Чорного моря, — Братчук

14:39 РФ повертає військову підготовку в шкільну програму, — британська розвідка

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

14:29 Українські танкісти прибули до Британії для навчання на Challenger 2

14:19 У Курській області "бавовна": два населені пункти залишились без світла

14:02 "Війна виставляє жорсткі рахунки": на Банковій прокоментували вибухи в Ірані

Ексклюзив

14:00 Одеса у снігу: емоції зимового міста в об'єктиві фотографа Новини.LIVE

13:56 Представник Далай-лами у рф залишив свою посаду через висловлювання проти війни в Україні

Новина з відео

14:45 Ворог готовий до нового удару з Чорного моря, — Братчук

Ексклюзив

14:00 Одеса у снігу: емоції зимового міста в об'єктиві фотографа Новини.LIVE

Новина з відео

08:05 Гороскоп на 29 січня: Дівам — романтичний вечір, Водоліям — вибух емоцій

Новина з відео

22:44 "Мізки на деревах висіли": окупант розповідає про влучні удари ЗСУ та панічні настрої серед загарбників

Новина з відео

22:00 "Це потрібно для захисту життів": Зеленський розповів, якої зброї потребує Україна

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

15:50 "Відправили на орбіту": на Луганщині українські військові знищили ворожий склад боєприпасів

Новина з відео

14:40 Зима лютує: як Одеса долає негоду через об'єктив Новини.LIVE

Новина з відео

12:02 Археологи в Єгипті знайшли місто римської доби, якому 1800 років

Новина з відео

09:28 Одна з візитівок Маріуполя: як росіяни знищили палац культури "Молодіжний"

Новина з відео

08:05 Гороскоп на 28 січня: Левам — час пробачити образи, Скорпіонам — спілкування з рідними

Ексклюзив

13:00 Вартість хліба може зрости: які передумови для цього є на Одещині

Ексклюзив

12:00 "Поєднавши різні запахи — наприклад, рослин і фаст-фуду — передати суть міста неможливо": авторка "іменного" парфуму Варшави для Новини.LIVE

Ексклюзив

08:00 Українська зброя: чим ЗСУ посилили свою міць. Кораблі

17:00 П'ять правил, як розмовляти з прихильниками теорій змови

14:30 Схуднути ефективно і без страждань: які невеликі зміни треба внести до щоденної рутини

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

12:00 Пів трильйона на борги: чи зможе Україна розрахуватися за своїми зобов'язаннями у 2023 році

Ексклюзив

11:00 Одеські ринки заполонили імпортні продукти: наскільки сильно це вплинуло на ціни

Ексклюзив

08:00 Російське вторгнення в Україну: тиждень 45-й. У Білорусі почали зникати "чмобіки"

Ексклюзив

20:30 "Рішення яскраве і приємне, але порушує безліч питань": архітекторка Марія Янушкевич про Одесу під охороною ЮНЕСКО

Ексклюзив

17:20 "Великі втрати та небезпека для життя людей": астрологиня проаналізувала гороскопи шести президентів України

Актуальне по темі

None 29 Січень 15:36

У Херсоні вибухи: окупанти влучили у житлові квартали, є загиблі

None 29 Січень 14:49

Одеса — під захистом ЮНЕСКО: архітекторка пояснила, як це вплине на забудову міста

None 29 Січень 15:21

У США поліцейські забили до смерті темношкірого: на вулиці вийшли протестувальники

None 29 Січень 14:52

Ворог готовий до нового удару з Чорного моря, — Братчук

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB