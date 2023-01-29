Зеленський та Єрмак вшанували пам'ять Героїв Крут

Понад 100 років потому Україна змогла стримати чергову навалу росіян на столицю і перемогти у битві за Київ

Президент України Володимир Зеленський та керівник Офісу Президента Андрій Єрмак вшанували пам'ять Героїв Крут. Наша країна продовжує стримувати чергову навалу росіян.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

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"Разом з Президентом Володимиром Зеленським та командою шанували пам'ять полеглих в боротьбі за незалежну Україну під час Української революції 1917-1921 років. У 1918 році студенти та курсанти зіткнулися з переважаючою силою більшовиків і стримували їхній наступ на Київ. Це був справжній подвиг. На жаль, Україна згодом опинилася в радянській окупації", — написав Єрмак в Telegram.

Він додав, що понад 100 років потому Україна змогла стримати чергову навалу росіян на столицю і перемогти у битві за Київ.

"Війна з рф ще не завершилась, але історичний час нашої перемоги над болотом настав. Пам'ятаємо історію, перемагаємо ворога", — наголосив Єрмак.

Бій під Крутами

Бій під Крутами відбувся 29 січня 1918 року між Ніжином і Бахмачем на Чернігівщині, за 130 кілометрів на північний схід від Києва, під час наступу на Київ військ більшовицької росії під проводом полковника Михайла Муравйова. Українське військо налічувало близько 300 бійців Студентського куреня, 250 — Першої української військової школи та майже 40 гайдамаків.

Бій тривав до вечора. Завдяки вигідній позиції і героїзму бійців, українцям вдалося завдати росіянам значних втрат і стримати наступ до темряви. Потім під тиском ворога більшість підрозділів організовано відступили до ешелонів на станції неподалік і вирушили в бік Києва, руйнуючи за собою залізничні колії. Але одна студентська чота — 27 юнаків, заблукавши у темряві, повернулася до станції Крути, яка на той час уже була зайнята більшовиками. 27 полонених юнаків (студентів і гімназистів) було розстріляно. Наймолодшим полеглим було по 16 років.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний згадав подвиг Героїв Крут, які у 1918 році дали бій та зупинили просування армії більшовицьких загарбників. Він наголосив, що сьогодні українські воїни гідно продовжують справу Героїв Крут і захищають незалежність держави.