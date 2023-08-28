Співробітник МОН спровокував скандал, висміявши отримання Україною незалежності

Співробітник МОН Андрій Василенко. Фото: facebook.com/andriy.vasylenko.9

Співробітник Міністерства освіти і науки Україна Андрій Василенко розкритикував бажання українців вийти зі складу СРСР у 1990-х. Також він висміяв незалежність нашої держави та країн Балтії й те, що вона принесла з собою.

Відповідний допис з'явився у Facebook Андрія Василенка.

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Скандальний допис Андрія Василенка

Андрій Василенко працює в МОН на посаді державного експерта в групі з питань цифрової трансформації освіти і науки. У своєму дописі він критикує ідею українців стати незалежними та говорить про те, що вона на користь країні не пішла. На його думку, це “кидалово”. Також він розкритикував і агітлистівки того часу.

“17 березня 1991 року проходив референдум, на якому мудрий і волелюбний український народ, який спав і бачив, як залишити проклятий совок проголосував за збереження СРСР як оновленої федерації рівноправних суверенних республік (“За” — 70%).

Однак всупереч волевиявленню мудрого і свободолюбного українського народу 24 серпня 1991 року Верховна Рада УРСР приймає Акт проголошення незалежності України.

І вже 1 грудня 1991 року мудрий та волелюбний, а найголовніше, послідовний український народ голосує на підтримку цього Акту (“за” — 90%).

І виходила натуральна шизофренія: в один і той же рік, один і той же мудрий народ у міцній більшості проголосував за взаємосуперечливі параграфи (і СРСР зберегти з УРСР у його складі, і оголосити незалежність)”, — йде мова в дописі працівника Міносвіти.

Як ілюстрації до свого допису Василенко обрав листівки, якими тоді агітували до отримання незалежності Україною. Кожну із наведених в прикладі він розкритикував та прийшов до висновку, що вони неправдиві.

“Я не засуджую тих, хто повівся на ці ідіотські листівки. Якщо відштовхуватися тільки від них і від навколишньої побутової катастрофи, якою був СРСР, я теж, швидше за все, проголосував би “за!” в надії, що хоч трохи з тих 607 кубометрів газу на душу населення, які виробляє 1989 року УРСР, дістануться особисто мені, а я їх продам і миттєво “куплю дружині чоботи”, — написав він.





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Василенко також піддав сумніву здобутки, які принесла незалежність країнам Балтії. Він каже, що Вільнюс нині схожий на “діру”, а в Латвії не вміють готувати.

“Але не тільки українці показали свою "мудрість" у 1991 році. Ще одним показовим прикладом того, що в той час народи "не ведали, что творили", є Прибалтика. Ось ці прекрасні Латвія, Литва та Естонія.

Бував я там. І скільки в кого грошей, на мою думку, одразу видно. Таллінну незалежність пішла на користь…У Ризі сподобалося найбільше. Вільнюс — діра… Виходячи із зовнішнього вигляду Вільнюса, я зробив досить прості висновки: радянська окупація — це найкраще, що могло трапитися з Литвою. Хоч готувати нормально литовців навчили, а то зеппеліни можна їсти тільки три дні поголодувавши”, — вважає Василенко.











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Реакція українців на допис співробітника МОН

Користувачі Facebook висловлюють незгоду з позицією Василенка у нього під дописом. Люди активно тегають міністра освіти Оксена Лісового та Службу безпеки України, яких просять розібратись в ситуації. Проте офіційної реакції від них ще немає.

“Добре, що у такі часи такий непотріб виносить на поверхню. До того ж непотріб брехливий: якщо вже згадував про референдум "за СРСР", то згадав би і Декларацію про державний суверенітет від 16.07.1990: "Чи згодні ви, що Україна має бути у складі Союзу Радянських Суверенних Держав на підставі Декларації про державний суверенітет України".

Бо це уточнення вкрай важливе: українці не голосували за збереження СРСР, а за можливість перебування у новому міждержавному обʼєднанні, яке ніколи не було створене”, — написав в коментарях під дописом Василенка викладач Дніпровської політехніки Артем Бардас.

Журналісти “УП.Життя” отримали коментар від пресслужби міністерства, в якому йде мова, що відносно Василенка проводитиметься службове розслідування.

Своєю чергою історик Геннадій Єфіменко зазначив, що допис співробітника МОН неправдивий з історичної точки зору та містить численні маніпуляції.

Колишній командир штурмової роти батальйону "Айдар", військовий аналітик та ветеран АТО Євген Дикий в своєму дописі в Facebook зазначив, що подібні висловлювання неприпустимі на 33-му році незалежності України та другому році повномасштабної війни проти Росії.

“Прошу цей пост вважати офіційним запитом до МОН як працедавця цієї істоти, та до СБУ як органу влади, відповідального за перевірку державних службовців на предмет сприяння державі — агресору у воєнний час.

Оскільки мій запит є лише запитом окремого громадянина, і може розглядатись надто тривалий час, прошу наявних в моїй стрічці журналістів та нардепів не полінуватись направити аналогічні від себе. Репост також вітається.

Толерантність до ворогів незалежності — не те, що можна собі дозволяти під час війни за цю саму незалежність”, — вказав він.

Нагадаємо, керівник Інституту майбутнього та колишній народний депутат Вадим Денисенко запропонував заборонити виїзд чоловікам за кордон мінімум на 3 роки після того, як Україна переможе у війні. У мережі спалахнув скандал через таку ініціативу.