Сотрудник МОН спровоцировал скандал, высмеяв обретение Украиной независимости

Сотрудник МОН Андрей Василенко. Фото: facebook.com/andriy.vasylenko.9

Сотрудник Министерства образования и науки Украины Андрей Василенко подверг критике желание украинцев выйти из состава СССР в 1990-х. Также он высмеял независимость нашего государства и стран Балтии и то, что оно принесло с собой.

Соответствующий пост появился в Facebook Андрея Василенко.

Читайте также:

Скандальный пост Андрея Василенко

Андрей Василенко работает в МОН в должности государственного эксперта в группе по вопросам цифровой трансформации образования и науки. В своем сообщении он критикует идею украинцев стать независимыми и говорит о том, что она на пользу стране не пошла. По его мнению, это "кидалово". Также он раскритиковал и агитлистовки того времени.

"17 марта 1991 проходил референдум, на котором мудрый и свободолюбивый украинский народ, который спал и видел, как оставит проклятый совок проголосовал за сохранение СССР как обновленной федерации равноправных суверенных республик ("за" - 70%).

Однако вопреки волеизъявлению мудрого и свободолюбивого украинского народа 24 августа 1991 Верховная Рада УССР принимает Акт провозглашения независимости Украины.

И уже 1 декабря 1991 мудрый и свободолюбивый, а самое главное, последовательный украинский народ голосует в поддержку этого Акта ("за" - 90%).

И получалась натуральная шизофрения: в один и тот же год, один и тот же мудрый народ в крепком большинстве проголосовал за взаимопротиворечивые параграфы (и СССР сохранить из УССР в его составе, и объявить независимость)", — говорится в сообщении работника Минобразования.

В качестве иллюстрации к своему посту Василенко избрал листовки, которыми тогда агитировали к получению независимости Украиной. Каждую из приведенных в примере он подверг критике и пришел к выводу, что они ложны.

“Я не осуждаю тех, кто повел себя на эти идиотские открытки. Если отталкиваться только от них и от окружающей бытовой катастрофы, которой был СССР, я тоже, скорее всего, проголосовал бы "за!" в надежде, что хоть чуть-чуть из тех 607 кубометров газа на душу населения, которые производил в 1989 году УССР, достанутся лично мне, а я их продам и мгновенно "куплю жене сапоги", — написал он.





1 / 3

Василенко также подверг сомнению достижения, которые принесла независимость странам Балтии. Он говорит, что Вильнюс сейчас похож на "дыру", а в Латвии не умеют готовить.

"Но не только украинцы показали свою "мудрость" в 1991 году. Еще одним показательным примером того, что в то время народы "не знали, что творили", является Прибалтика. Вот эти прекрасные Латвия, Литва и Эстония.

Бывал я там. И сколько у кого денег, на мой взгляд, сразу видно. Таллинну независимость пошла на пользу… В Риге понравилось больше всего. Вильнюс — дыра… Исходя из внешнего вида Вильнюса, я сделал достаточно простые выводы: советская оккупация — это самое лучшее, что могло случиться с Литвой. Хоть готовить нормально литовцев научили, а то зепелины можно есть только три дня поголодав", — считает Василенко.











1 / 6

Реакция украинцев на заявление сотрудника МОН

Пользователи Facebook выражают несогласие с позицией Василенко у него под постом. Люди активно тэгают министра образования Оксена Лисового и Службу безопасности Украины, которых просят разобраться в ситуации. Однако официальной реакции от них еще нет.

"Хорошо, что в такие времена такой хлам выносится на поверхность. К тому же бестолочь лживая: если уж упоминал о референдуме "за СССР", то вспомнил бы и Декларацию о государственном суверенитете от 16.07.1990: "Согласны ли вы, что Украина должна быть в составе Союза Советских Суверенных Государств на основании Декларации о государственном суверенитете Украины".

Потому что это уточнение очень важно: украинцы не голосовали за сохранение СССР, а за возможность пребывания в новом межгосударственном объединении, которое никогда не было создано", — написал в комментариях под сообщением Василенко преподаватель Днепровской политехники Артем Бардас.

Журналисты "УП. Життя" получили комментарий от пресс-службы министерства, в котором говорится, что в отношении Василенко будет проводиться служебное расследование.

В свою очередь историк Геннадий Ефименко отметил, что сообщение сотрудника МОН неправдиво с исторической точки зрения и содержит многочисленные манипуляции.

Бывший командир штурмовой роты батальона "Айдар", военный аналитик и ветеран АТО Евгений Дикий в своем сообщении в Facebook отметил, что подобные высказывания недопустимы на 33-ем году независимости Украины и втором году полномасштабной войны против России.

"Прошу этот пост считать официальным запросом в МОН, как работодателя этого существа, и в СБУ как орган власти, ответственный за проверку государственных служащих на предмет содействия государству агрессору в военное время.

Поскольку мой запрос является лишь запросом отдельного гражданина, и может рассматриваться слишком долго, прошу имеющихся в моей ленте журналистов и нардепов не полениться направить аналогичные от себя. Репост тоже приветствуется.

Толерантность к врагам независимости — не то, что можно себе позволять во время войны за эту самую независимость", — указал он.

Напомним, руководитель Института будущего и бывший народный депутат Вадим Денисенко предложил запретить выезд мужчинам за границу минимум на три года после того, как Украина победит в войне. В сети разразился скандал из-за такой инициативы.