З якими захворюваннями не приймуть до поліції: повний перелік

Кожен кандидат на службу в поліцію має проходити медичну комісію

Як відомо, робота в поліції вимагає високого фізичного та психічного навантаження. Тому, при прийомі на службу, кандидати повинні відповідати певним критеріям здоров'я. Хвороби, які не відповідають цим критеріям, можуть бути перешкодою для прийому на службу в поліцію.

У цій статті ми детально розглянемо, з якими захворюваннями не візьмуть на службу до поліції. Порядок проведення конкурсу в Національну поліцію України можна знайти на сайті Нацполіції.

Які хвороби перешкоджають прийому на службу в поліцію

Відповідність стану кандидатів вимогам до посади визначає військово-лікарська комісія (ВЛК) згідно Наказу МВС України № 285 від 03.04.2017 р. та Наказу МВС України № 1583 від 17.12.2015 р.

Огляд ВЛК включає фізичне та психологічне обстеження та передбачає огляд лікарями-спеціалістами, проведення аналізів та тестів, отримання електрокардіограми (ЕКГ) та знімка флюорографії.

Громадянин, який страждає на серйозні захворювання, буде не в змозі виконувати основні обов’язки поліцейського, до яких належать охорона правопорядку, затримання зловмисників, тривалі чергування та інші дії, виконати які може тільки фізично здорова людина.

Важливо, що кандидати на службу в поліції проходять також психофізіологічне обстеження та обстеження на предмет виявлення алкогольної, наркотичної та токсичної залежності у закладах охорони здоров’я МВС.

Список хвороб, з якими не візьмуть у поліцію, досить широкий. Це і хронічні захворювання різних систем і органів, і різноманітні психічні розлади.

Загалом, можна виділити наступні категорії хвороб:

інфекційні хвороби та хвороби, що передаються статевим шляхом (сифіліс, ВІЛ-інфекція, гонорея тощо);

хвороби органів травлення (наприклад, виразкова хвороба шлунка зі значним порушенням функцій);

кишкові інфекційні хвороби;

хвороби шкіри та підшкірної клітковини;

хвороби кровоносної системи;

хвороби органів кровотворення (сюди включені злоякісні захворювання крові та спадкові хвороби, наприклад, гемофілія);

серцево-судинні хвороби середнього та тяжкого ступеня (ІХС, гіпертонія, тромбофлебіт тощо);

виразкова хвороба шлунку зі значним порушенням функцій;

грижі;

грижі; геморой із частим загостренням;

цукровий діабет;

захворювання ендокринної системи;

захворювання ендокринної системи; хронічні захворювання нирок;

хронічні запальні хвороби статевих органів;

важкі хронічні хвороби сечостатевої системи;

хронічні гепатити з печінковою недостатністю;

вірусні гепатити;

хвороби щитоподібної залози (крім новоутворень);

важкі хронічні хвороби органів дихання;

туберкульоз;

астма;

захворювання органів почуттів (сліпота або сильне зниження зору, зниження слуху, розлади вестибулярної функції);

важкі хронічні хвороби кістково-м’язової системи;

плоскостопість;

травми з вираженими наслідками для здоров’я;

заїкання із захлинанням;

недостатній фізичний розвиток;

вроджені вади розвитку органів і систем;

травми та наслідки пошкоджень спинного мозку, нервових корінців і сплетінь, периферійних нервів нижніх та верхніх кінцівок;

шизофренія, шизотипові стани та маячні розлади;

розлади настрою, розумова відсталість, розлади особистості та поведінки, психічні розлади;

спадкові, дегенеративні та інші хвороби центральної нервової системи;

епілепсія та епілептичні синдроми;

кишкові інфекційні хвороби, деякі зоонозні бактеріальні хвороби, інші бактеріальні хвороби, вірусні інфекції з ураженням центральної нервової системи, вірусні гарячки;

мікози (грибкові ураження) внутрішніх органів;

злоякісні новоутворення 3-4-й стадії або ті, які виникають в життєво важливих органах на будь-якій стадії;

доброякісні пухлини центральної нервової системи;

алкоголізм, наркоманія, токсикоманія.

Які документи необхідні для проходження медогляду

Для проходження медичного огляду необхідно мати наступні документи:

паспорт;

витяг з медичної картки за останні 5 років (видається в медичному закладі за місцем реєстрації, проживання, навчання чи роботи);

військовий квиток або приписне посвідчення (для військовозобов'язаних);

за наявності відмітки "не придатний" у військовому квитку — повний пакет медичних документів, що уточнюють діагноз у рамках зазначеної статті;

сертифікати психіатра (форма 122-2/о) та нарколога (форма 140/о), що будуть потрібні для огляду у психіатра.

Раніше ми розповідали, як має проходити військова медкомісія. Військово-лікарська комісія (ВЛК) визначає придатність та встановлює причини захворювань та травм, з якими людина не може служити. А також пояснюємо, як оскаржити рішення ВЛК.