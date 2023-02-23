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Годен или нет? Список болезней, с которыми не примут на службу в полицию

23 февраля 2023 15:35
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Консультант
С какими заболеваниями не примут в полицию: полный перечень
Каждый кандидат на службу в полицию должен проходить медицинскую комиссию
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Консультант

Как известно, работа в полиции требует высокой физической и психической нагрузки. Поэтому при приеме на службу кандидаты должны соответствовать определенным критериям здоровья. Болезни, не отвечающие этим критериям, могут быть препятствием для приема на службу в полицию.

В этой статье мы подробно рассмотрим, с какими заболеваниями не примут службу в полицию. Порядок проведения конкурса в Национальную полицию Украины находится на сайте Нацполиции.

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Какие болезни препятствуют приему на службу в полицию

Соответствие состояния кандидатов требованиям к должности определяет военно-врачебная комиссия (ВЛК) согласно Приказу МВД Украины № 285 от 03.04.2017 г. и Приказу МВД Украины № 1583 от 17.12.2015 г.

Осмотр ВЛК включает в себя физическое и психологическое обследование и предусматривает осмотр врачами-специалистами, проведение анализов и тестов, получение электрокардиограммы (ЭКГ) и снимка флюорографии.

Гражданин, страдающий серьезными заболеваниями, будет не в состоянии выполнять основные обязанности полицейского, к которым относятся охрана правопорядка, задержание злоумышленников, длительные дежурства и другие действия, выполнить которые может только физически здоровый человек.

Важно, что кандидаты на службу в полиции проходят психофизиологическое обследование и обследование на предмет выявления алкогольной, наркотической и токсической зависимости в учреждениях здравоохранения МВД.

Список болезней, с которыми не возьмут в полицию, достаточно широк. Это и хронические заболевания разных систем и органов, и разнообразные психические расстройства.

Какие болезни препятствуют приему на службу в полицию

В общем, можно выделить следующие категории болезней:

  • инфекционные болезни и болезни, передающиеся половым путем (сифилис, ВИЧ-инфекция, гонорея и т.п.);
  • болезни органов пищеварения (например, язвенная болезнь желудка со значительным нарушением функций);
  • кишечные инфекционные заболевания;
  • болезни кожи и подкожной клетчатки;
  • болезни кровеносной системы;
  • болезни органов кроветворения (сюда включены злокачественные заболевания крови и наследственные болезни, например гемофилия);
  • сердечно-сосудистые болезни средней и тяжелой степени (ИБС, гипертония, тромбофлебит и т.п.);
  • язвенная болезнь желудка со значительным нарушением функций;
    грыжи;
  • геморрой с частым обострением;
  • сахарный диабет;
    заболевание эндокринной системы;
  • хронические заболевания почек;
  • хронические воспалительные болезни половых органов;
  • тяжелые хронические заболевания мочеполовой системы;
  • хронические гепатиты с печеночной недостаточностью;
  • вирусные гепатиты;
  • болезни щитовидной железы (кроме новообразований);
  • тяжелые хронические заболевания органов дыхания;
  • туберкулез;
  • астма;
  • заболевания органов чувств (слепота или сильное снижение зрения, снижение слуха, расстройства вестибулярной функции);
  • тяжелые хронические заболевания костно-мышечной системы;
  • плоскостопие;
  • травмы с выраженными последствиями для здоровья;
  • заикание с захлебыванием;
  • недостаточное физическое развитие;
  • врожденные пороки развития органов и систем;
  • травмы и последствия повреждений спинного мозга, нервных корешков и сплетений, периферических нервов нижних и верхних конечностей;
  • шизофрения, шизотипические состояния и бредовые расстройства;
  • расстройства настроения, умственная отсталость, расстройства личности и поведения; психические расстройства;
  • наследственные, дегенеративные и другие заболевания центральной нервной системы;
  • эпилепсия и эпилептические синдромы;
  • кишечные инфекционные болезни; некоторые зоонозные бактериальные болезни; другие бактериальные болезни; вирусные инфекции с поражением центральной нервной системы; вирусные лихорадки;
  • микозы (грибковые поражения) внутренних органов;
  • злокачественные новообразования 3-4-й стадии или возникающие в жизненно важных органах на любой стадии;
  • доброкачественные опухоли центральной нервной системы;
  • алкоголизм, наркомания, токсикомания.

Какие документы необходимы для прохождения медосмотра

Какие документы необходимы для прохождения медосмотра

Для прохождения медицинского осмотра необходимо иметь следующие документы:

  • паспорт;
  • выписка из медицинской карточки за последние 5 лет (выдается в медицинском учреждении по месту регистрации, проживания, обучения или работы);
  • военный билет или приписное удостоверение (для военнообязанных);
  • при наличии отметки "не годится" в военном билете — полный пакет медицинских документов, уточняющих диагноз в рамках указанной статьи;
  • сертификаты психиатра (форма 122-2/о) и нарколога (форма 140/о), необходимые для осмотра у психиатра.

Раньше мы рассказывали, как должна проходить военная медкомиссия. Военно-врачебная комиссия (ВЛК) определяет пригодность и устанавливает причины заболеваний и травм, с которыми человек не может служить. А также объясняем, как обжаловать решение ВЛК.

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