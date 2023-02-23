С какими заболеваниями не примут в полицию: полный перечень

Каждый кандидат на службу в полицию должен проходить медицинскую комиссию

Как известно, работа в полиции требует высокой физической и психической нагрузки. Поэтому при приеме на службу кандидаты должны соответствовать определенным критериям здоровья. Болезни, не отвечающие этим критериям, могут быть препятствием для приема на службу в полицию.

В этой статье мы подробно рассмотрим, с какими заболеваниями не примут службу в полицию. Порядок проведения конкурса в Национальную полицию Украины находится на сайте Нацполиции.

Какие болезни препятствуют приему на службу в полицию

Соответствие состояния кандидатов требованиям к должности определяет военно-врачебная комиссия (ВЛК) согласно Приказу МВД Украины № 285 от 03.04.2017 г. и Приказу МВД Украины № 1583 от 17.12.2015 г.

Осмотр ВЛК включает в себя физическое и психологическое обследование и предусматривает осмотр врачами-специалистами, проведение анализов и тестов, получение электрокардиограммы (ЭКГ) и снимка флюорографии.

Гражданин, страдающий серьезными заболеваниями, будет не в состоянии выполнять основные обязанности полицейского, к которым относятся охрана правопорядка, задержание злоумышленников, длительные дежурства и другие действия, выполнить которые может только физически здоровый человек.

Важно, что кандидаты на службу в полиции проходят психофизиологическое обследование и обследование на предмет выявления алкогольной, наркотической и токсической зависимости в учреждениях здравоохранения МВД.

Список болезней, с которыми не возьмут в полицию, достаточно широк. Это и хронические заболевания разных систем и органов, и разнообразные психические расстройства.

В общем, можно выделить следующие категории болезней:

инфекционные болезни и болезни, передающиеся половым путем (сифилис, ВИЧ-инфекция, гонорея и т.п.);

болезни органов пищеварения (например, язвенная болезнь желудка со значительным нарушением функций);

кишечные инфекционные заболевания;

болезни кожи и подкожной клетчатки;

болезни кровеносной системы;

болезни органов кроветворения (сюда включены злокачественные заболевания крови и наследственные болезни, например гемофилия);

сердечно-сосудистые болезни средней и тяжелой степени (ИБС, гипертония, тромбофлебит и т.п.);

язвенная болезнь желудка со значительным нарушением функций;

грыжи;

грыжи; геморрой с частым обострением;

сахарный диабет;

заболевание эндокринной системы;

заболевание эндокринной системы; хронические заболевания почек;

хронические воспалительные болезни половых органов;

тяжелые хронические заболевания мочеполовой системы;

хронические гепатиты с печеночной недостаточностью;

вирусные гепатиты;

болезни щитовидной железы (кроме новообразований);

тяжелые хронические заболевания органов дыхания;

туберкулез;

астма;

заболевания органов чувств (слепота или сильное снижение зрения, снижение слуха, расстройства вестибулярной функции);

тяжелые хронические заболевания костно-мышечной системы;

плоскостопие;

травмы с выраженными последствиями для здоровья;

заикание с захлебыванием;

недостаточное физическое развитие;

врожденные пороки развития органов и систем;

травмы и последствия повреждений спинного мозга, нервных корешков и сплетений, периферических нервов нижних и верхних конечностей;

шизофрения, шизотипические состояния и бредовые расстройства;

расстройства настроения, умственная отсталость, расстройства личности и поведения; психические расстройства;

наследственные, дегенеративные и другие заболевания центральной нервной системы;

эпилепсия и эпилептические синдромы;

кишечные инфекционные болезни; некоторые зоонозные бактериальные болезни; другие бактериальные болезни; вирусные инфекции с поражением центральной нервной системы; вирусные лихорадки;

микозы (грибковые поражения) внутренних органов;

злокачественные новообразования 3-4-й стадии или возникающие в жизненно важных органах на любой стадии;

доброкачественные опухоли центральной нервной системы;

алкоголизм, наркомания, токсикомания.

Какие документы необходимы для прохождения медосмотра

Для прохождения медицинского осмотра необходимо иметь следующие документы:

паспорт;

выписка из медицинской карточки за последние 5 лет (выдается в медицинском учреждении по месту регистрации, проживания, обучения или работы);

военный билет или приписное удостоверение (для военнообязанных);

при наличии отметки "не годится" в военном билете — полный пакет медицинских документов, уточняющих диагноз в рамках указанной статьи;

сертификаты психиатра (форма 122-2/о) и нарколога (форма 140/о), необходимые для осмотра у психиатра.

Раньше мы рассказывали, как должна проходить военная медкомиссия. Военно-врачебная комиссия (ВЛК) определяет пригодность и устанавливает причины заболеваний и травм, с которыми человек не может служить. А также объясняем, как обжаловать решение ВЛК.