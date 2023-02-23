С какими заболеваниями не примут в полицию: полный перечень

Годен или нет? Список болезней, с которыми не примут на службу в полицию
Как известно, работа в полиции требует высокой физической и психической нагрузки. Поэтому при приеме на службу кандидаты должны соответствовать определенным критериям здоровья. Болезни, не отвечающие этим критериям, могут быть препятствием для приема на службу в полицию.
В этой статье мы подробно рассмотрим, с какими заболеваниями не примут службу в полицию. Порядок проведения конкурса в Национальную полицию Украины находится на сайте Нацполиции.
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Какие болезни препятствуют приему на службу в полицию
Соответствие состояния кандидатов требованиям к должности определяет военно-врачебная комиссия (ВЛК) согласно Приказу МВД Украины № 285 от 03.04.2017 г. и Приказу МВД Украины № 1583 от 17.12.2015 г.
Осмотр ВЛК включает в себя физическое и психологическое обследование и предусматривает осмотр врачами-специалистами, проведение анализов и тестов, получение электрокардиограммы (ЭКГ) и снимка флюорографии.
Гражданин, страдающий серьезными заболеваниями, будет не в состоянии выполнять основные обязанности полицейского, к которым относятся охрана правопорядка, задержание злоумышленников, длительные дежурства и другие действия, выполнить которые может только физически здоровый человек.
Важно, что кандидаты на службу в полиции проходят психофизиологическое обследование и обследование на предмет выявления алкогольной, наркотической и токсической зависимости в учреждениях здравоохранения МВД.
Список болезней, с которыми не возьмут в полицию, достаточно широк. Это и хронические заболевания разных систем и органов, и разнообразные психические расстройства.
В общем, можно выделить следующие категории болезней:
- инфекционные болезни и болезни, передающиеся половым путем (сифилис, ВИЧ-инфекция, гонорея и т.п.);
- болезни органов пищеварения (например, язвенная болезнь желудка со значительным нарушением функций);
- кишечные инфекционные заболевания;
- болезни кожи и подкожной клетчатки;
- болезни кровеносной системы;
- болезни органов кроветворения (сюда включены злокачественные заболевания крови и наследственные болезни, например гемофилия);
- сердечно-сосудистые болезни средней и тяжелой степени (ИБС, гипертония, тромбофлебит и т.п.);
- язвенная болезнь желудка со значительным нарушением функций;
грыжи;
- геморрой с частым обострением;
- сахарный диабет;
заболевание эндокринной системы;
- хронические заболевания почек;
- хронические воспалительные болезни половых органов;
- тяжелые хронические заболевания мочеполовой системы;
- хронические гепатиты с печеночной недостаточностью;
- вирусные гепатиты;
- болезни щитовидной железы (кроме новообразований);
- тяжелые хронические заболевания органов дыхания;
- туберкулез;
- астма;
- заболевания органов чувств (слепота или сильное снижение зрения, снижение слуха, расстройства вестибулярной функции);
- тяжелые хронические заболевания костно-мышечной системы;
- плоскостопие;
- травмы с выраженными последствиями для здоровья;
- заикание с захлебыванием;
- недостаточное физическое развитие;
- врожденные пороки развития органов и систем;
- травмы и последствия повреждений спинного мозга, нервных корешков и сплетений, периферических нервов нижних и верхних конечностей;
- шизофрения, шизотипические состояния и бредовые расстройства;
- расстройства настроения, умственная отсталость, расстройства личности и поведения; психические расстройства;
- наследственные, дегенеративные и другие заболевания центральной нервной системы;
- эпилепсия и эпилептические синдромы;
- кишечные инфекционные болезни; некоторые зоонозные бактериальные болезни; другие бактериальные болезни; вирусные инфекции с поражением центральной нервной системы; вирусные лихорадки;
- микозы (грибковые поражения) внутренних органов;
- злокачественные новообразования 3-4-й стадии или возникающие в жизненно важных органах на любой стадии;
- доброкачественные опухоли центральной нервной системы;
- алкоголизм, наркомания, токсикомания.
Какие документы необходимы для прохождения медосмотра
Для прохождения медицинского осмотра необходимо иметь следующие документы:
- паспорт;
- выписка из медицинской карточки за последние 5 лет (выдается в медицинском учреждении по месту регистрации, проживания, обучения или работы);
- военный билет или приписное удостоверение (для военнообязанных);
- при наличии отметки "не годится" в военном билете — полный пакет медицинских документов, уточняющих диагноз в рамках указанной статьи;
- сертификаты психиатра (форма 122-2/о) и нарколога (форма 140/о), необходимые для осмотра у психиатра.
Раньше мы рассказывали, как должна проходить военная медкомиссия. Военно-врачебная комиссия (ВЛК) определяет пригодность и устанавливает причины заболеваний и травм, с которыми человек не может служить. А также объясняем, как обжаловать решение ВЛК.