Як оскаржити рішення ВЛК — поради юриста

У разі незгоди з рішенням комісії його можна оскаржити

В Україні продовжується активний призов усіх військовозобов'язаних. Тим, хто отримав повістку обов'язково треба з'явитися до ТЦК. Після призовник має пройти військово-лікарську комісію, яка визначає придатність до служби.

Проте бувають випадки, коли військовозобов'язаний не згодний з рішенням ВЛК. Як його оскаржити, розповів юрист Костянтин Гатчін.

Коли та навіщо оскаржують рішення ВЛК

Рішення ВЛК оскаржують для:

встановлення реального ступеня придатності до військової служби військовозобов’язаних, мобілізація яких розпочалася з ініціативи військкомату;

проходження ВЛК за направленням РТЦК та СП є доленосним етапом для кожного військовозобов’язаного, адже остаточно вирішується питання, чи буде він направлений на військову службу, чи ні.

За словами адвоката Джамала Стаценка, оскаржувати рішення ВЛК, якщо у вас є реальні проблеми зі здоров’ям, можна і навіть потрібно. Адже хронічні або тимчасові захворювання під час виконання бойового завдання можуть наразити на необґрунтовану небезпеку як військовослужбовця, так і його побратимів, що точно нікому не потрібно.

Які існують підстави для оскарження ВЛК

Перелік таких підстав не може бути вичерпним. Наприклад:

наявність або відсутність захворювання були встановлені лікарем не тієї спеціалізації;

був обраний не той ступінь порушення функції організму внаслідок хвороби відповідно до таблиці хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби;

при винесенні рішення не був врахований взаємозв’язок двох або більше хвороб;

визначаючи обмежену придатність особи, ВЛК не індивідуалізувало таку придатність відповідно до можливості або неможливості здійснення тих чи інших військових обов’язків.

Як оскаржити рішення ВЛК

Якщо призовник не згодний з рішенням, він має перш за все подати заяву на перегляд рішення медкомісії до вищого керівництва ВЛК або ЦВЛК.

У заяві необхідно зазначити всі наявні обставини справи:

надати чітке пояснення з чим саме ви не погоджуєтеся;

надати підтвердження цієї інформації.

Якщо людину мобілізують з хворобою, до заяви обов'язково треба долучити всі наявні документи, що підтверджують відповідні захворювання.

В пригоді також стануть лікарські висновки, дослідження, виписки з історії хвороби або будь-які інші лабораторні аналізи, які можуть підтвердити реальний стан вашого здоров’я.

"У Вас є вибір, Ви можете подати спочатку до обласного ВЛК, а потім у разі відмови, оскаржити до ЦВЛК. Зазвичай краще звертатися безпосередньо до ЦВЛК, оскільки обласна зазвичай підтримує районну ВЛК, однак ЦВЛК може тривалий час розглядати заяву (за законодавством не більше 30 днів)", — пояснив юрист.

За результатом розгляду вашої скарги військовозобов'язаного можуть направити на контрольне лікарське обстеження до ВЛК вищого рівня (тобто до тієї, куди ви подавали скаргу).

За результатом проходження цієї ВЛК нададуть новий висновок про стан вашого здоров’я, який і буде братися до уваги центрами комплектування.

Рішення ВЛК можна також оскаржити в суді в порядку адміністративного судочинства (та 2.3.5. та п. 2.4.10 Положення). Проте Гатчін підкреслює, що без звернення до ЦВЛК, звернення до суду немає сенсу.

Як виглядає заява на оскарження до ВЛК

Раніше ми розповідали, як має проходити військова медкомісія та чи можна її оскаржити та що робити, якщо визнали придатним без належного огляду. Військово-лікарська комісія (ВЛК) визначає придатність та встановлює причини захворювань та травм, з якими людина не може служити.

Нагадаємо, ми писали, чи можуть мобілізувати українців хворих на гіпертонію. Та з якими хворобами хребта звільняють від служби в армії.