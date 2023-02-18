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Если мобилизуют с болезнью: как обжаловать решение ВВК

18 февраля 2023 07:35
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Консультант
Как обжаловать решение ВВК — советы юриста
В случае несогласия с решением комиссии его можно обжаловать
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Консультант

В Украине продолжается активный призыв всех военнообязанных. Тем, кто получил повестку, обязательно нужно явиться в ТЦК. После призывник должен пройти военно-врачебную комиссию, определяющую пригодность к службе.

Однако бывают случаи, когда военнообязанный не согласен с решением ВВК. Как его обжаловать, рассказал юрист Константин Гатчин.

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Когда и зачем оспаривают решение ВВК  

Решения ВВК обжалуют для:

  • установление реальной степени годности военной службы военнообязанных, мобилизация которых началась по инициативе военкомата;
  • прохождение ВВК по направлению РТЦК и СП является судьбоносным этапом для каждого военнообязанного, ведь окончательно решается вопрос, будет ли он направлен на военную службу или нет.

По словам адвоката Джамала Стаценко, обжаловать решение ВВК, если у вас есть реальные проблемы со здоровьем, можно и даже нужно. Ведь хронические или временные заболевания во время выполнения боевого задания могут подвергнуть необоснованной опасности как военнослужащего, так и его собратьев, что точно никому не нужно.

Когда и зачем оспаривают решение ВЛК

Какие существуют основания для обжалования ВЛК

Список таких оснований не может быть исчерпывающим. К примеру:

  • наличие или отсутствие заболевания были установлены врачом не той специализации;
  • была выбрана не та степень нарушения функции организма вследствие болезни в соответствии с таблицей болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень пригодности к военной службе;
  • при вынесении решения не была учтена взаимосвязь двух или более болезней;
  • определяя ограниченную пригодность лица, ВЛК не индивидуализировало такую пригодность в соответствии с возможностью или невозможностью осуществления тех или иных воинских обязанностей.

Какие существуют основания для обжалования ВЛК

Как обжаловать решение ВВК

Если призывник не согласен с решением, он должен прежде всего подать заявление на пересмотр решения медкомиссии высшему руководству ВВК или ЦВВК.

В заявлении необходимо указать все имеющиеся обстоятельства дела:

  • дать четкое объяснение с чем именно вы не соглашаетесь;
  • предоставить подтверждение этой информации.

Если человека мобилизуют с болезнью, к заявлению обязательно следует приобщить все имеющиеся документы, подтверждающие соответствующие заболевания.

Пригодятся также врачебные выводы, исследования, выписки из истории болезни или любые другие лабораторные анализы, которые могут подтвердить реальное состояние вашего здоровья.

"У Вас есть выбор, Вы можете подать сначала в областной ВВК, а затем в случае отказа обжаловать в ЦВВК. Обычно лучше обращаться непосредственно в ЦВВК, поскольку областная обычно поддерживает районную ВЛК, однако ЦВЛК может длительное время рассматривать заявление (по законодательству не более 30 дней)", — объяснил юрист.

По результатам рассмотрения вашей жалобы военнообязанного могут направить на контрольное врачебное обследование в ВВК высшего уровня (т.е. до той, куда вы подавали жалобу).

По результатам прохождения этой ВВК предоставят новый вывод о состоянии вашего здоровья, которое и будет приниматься во внимание центрами комплектования.

Решения ВВК можно также обжаловать в суде в порядке административного судопроизводства (и 2.3.5. и п. 2.4.10 Положения). Однако Гатчин подчеркивает, что без обращения в ЦИБК обращение в суд нет смысла.

Как выглядит заявление на обжалование в ВВК

Как выглядит заявление на обжалование в ВЛК

Ранее мы рассказывали, как должна проходить военная медкомиссия и можно ли ее обжаловать и что делать, если сочли пригодным без должного осмотра. Военно-врачебная комиссия (ВВК) определяет пригодность и устанавливает причины заболеваний и травм, с которыми человек не может служить.

Напомним, мы писали, могут ли мобилизовать украинцев больных гипертонией. Но с какими болезнями позвоночника освобождают от службы в армии.

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