Прийде потепління: синоптики розповіли, якою сьогодні буде погода в Україні
Сьогодні, 26 лютого, в Україні очікується хмарна, проте тепла погода. У південній частині, у східних та Дніпропетровській областях можливий дощ.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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Прогноз погоди на 26 лютого
Температура повітря вночі становитиме 1-6 градусів тепла, вдень — 7-12 градусів тепла, на Одещині та Криму місцями — 13-18 градусів тепла.
На решті території країни очікується мокрий сніг із дощем, удень у північних регіонах без істотних опадів. Температура вночі від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, вдень 1-6 градусів тепла. У Карпатах сніг, температура протягом доби 1-6 градусів морозу.
Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, у південно-східній частині вночі місцями пориви 15-20 м/с.
Погода на Київщині
Очікується похмура погода. Вночі невеликий мокрий сніг із дощем, удень без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Температура в області вночі становитиме від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, вдень 1-6 градусів тепла. У Києві вночі близько 0, вдень 3-5 градусів тепла.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що погода в Україні вже незабаром почне знову тішити українців теплом. Після "плюсів" наприкінці лютого, березень прийде до нашої країни з ще більшим потеплінням.